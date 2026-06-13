Представители на няколко поколения от българската алтернативна рок сцена се обединиха в новия музикален проект "Фронтмен“. В състава на супергрупата влизат рок изпълнителят Стенли, фронтменът на "Остава“ Свилен Ноев, фронтменът на Jeremy? Ерсин Мустафов и музикантът от P.I.F. Иван Велков, информира Plovdiv24.bg.

Свилен Ноев и Иван Велков разказаха в предаването "Събуди се“, че идеята за съвместния проект е дошла от Ерсин Мустафов, който отдавна е предлагал на колегите си да направят нещо заедно покрай общите си участия.

През зимата музикантите успяват да намерят свободно време и се събират в къща, където започват да работят върху обща музика. Първоначалната идея била по-скоро на шега, но резултатът ги убедил да продължат. Така се ражда първата песен на "Фронтмен“ – "Непобедим“, а амбицията на музикантите е проектът да прерасне в цял албум.

Идеята за любовната тематика в дебютното парче идва от Стенли. Посланието е свързано с усещането за сила и увереност, което човек изпитва, когато е до любимия човек. Според музикантите именно това чувство стои зад заглавието "Непобедим“. Членовете на "Фронтмен“ подчертаха, че новата формация няма да замени основните им групи, а ще бъде допълнение към музикалните им проекти.

Те увериха феновете, че всички банди продължават активната си концертна дейност през лятото. "Остава“ ще свирят в София на 30 юни, а P.I.F. ще излязат на сцена на 4 юли.

Новият проект дава възможност на четиримата музиканти да обединят своя опит и различни творчески почерци в обща рок формация, която вече гледа към следващите си песни.