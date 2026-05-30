Пловдив се готви за най-горещото си музикално лято от години, три големи фестивала в рамките на броени седмици. Но докато програмата вече е ясна, сметката за гостите на града е изненадващо различна. Пълният разход за двама души варира от около 560 евро до близо 1900 евро в зависимост от това кой фестивал ще изберат. Разликата идва почти изцяло от две неща - цената на нощувките и на билетите, показа проучване на Plovdiv24.bg.

Изчисленията по-долу включват настаняване, фестивални билети и ориентировъчни 200 евро за пътни и 200 евро за храна на двойка. Цените на нощувките са актуални към момента в популярни платформи като Booking и Airbnb, а ранното резервиране остава ключово, близостта до датите вдига тарифите рязко.

Hills of Rock: Рокаджийското лято за около 1200 евро

Най-големият рок и метъл фестивал в страната се завръща на Гребната база от 24 до 26 юли с хедлайнери Marilyn Manson, Godsmack и Electric Callboy. Той е и фестивалът с най-балансирана сметка спрямо мащаба си.

Двама души, които запазят настаняване сега, могат да платят около 500 евро за три нощувки. Към това се добавят билетите, тридневният пропуск струва 153 евро на човек, или 306 евро за двойка. С ориентировъчни 200 евро за път и още 200 за храна, крайната сметка за двама излиза около 1206 евро, или приблизително 603 евро на човек за цялото преживяване.

Phill Good: Най-скъпият избор - близо 1900 евро

Новият фестивал Phill Good, организиран от същия екип (Fest Team), ще се проведе от 17 до 19 юли също на Гребната база, с по-поп и мейнстрийм профил и обявени имена като Gorillaz и The Cure. Тук обаче положението с настаняването е чувствително по-тежко.

За три нощувки цената за двама достига около 1200 евро в Booking и Airbnb, повече от два пъти над тази при Hills of Rock за същия период. С еднаквите билети от 153 евро на човек (306 за двойка), 200 евро пътни и 200 евро за храна, общата сметка набъбва до около 1906 евро за двама, или близо 953 евро на човек. Високото търсене около датите е основната причина за скока.

Plovdiv Jazz Fest: далеч по-достъпно - под 600 евро

Най-икономичният вариант е Plovdiv Jazz Fest с лятната си програма в Лятно кино "Орфей", където сред гостите тази година са Тигран Хамасян (28 юли) и Ян Гарбарек (31 юли). Тук разликата е драстична по две причини.

Първо, настаняването е значително по-евтино, двама души могат да отседнат в Пловдив за четири вечери на цена между 140 и 180 евро. Второ, входът е безплатен. Така с 200 евро пътни и 200 за храна крайната сметка за двама пада до около 540–580 евро, или едва 270–290 евро на човек, при това за цели четири вечери в града.