През уикенда в страната се очакват разхладителни превалявания, главно в планините и в Добруджа, като динамичното време с по-малко слънчеви часове ще продължи и през следващата седмица. Синоптикът Петър Янков съобщи в студиото на "България сутрин“ по Bulgaria ON AIR, че от четвъртък започват значителни по обем проливни дъждове с условия за градушки.

Атмосферни условия през почивните дни

В събота краткотрайни следобедни дъждове ще паднат в североизточните части на България. Този ден е по-подходящ за планински туризъм, но туристите трябва да имат предвид, че в планините ще бъде ветровито. В неделя се очакват повече валежи и условия за гръмотевични бури в южната половина от страната, докато рисковете от градушки ще бъдат минимални. По Черноморието през уикенда ще се наблюдава разкъсана облачност, а температурата на морската вода ще бъде около 18-19 градуса, което по думите на синоптика е подходящо за "моржове“.

Изгледи за следващата седмица

На 1 юни се очакват превалявания, придружени от гръмотевични бури, в западните и северните части от страната, като температурите в населените места ще достигнат 22-23 градуса. Във вторник и сряда ще настъпи временно стабилизиране на времето. От четвъртък обаче започват нови валежи с проливен характер. Петър Янков предупреди, че се очакват сериозни гръмотевични бури и валежи със значителен характер в западните и централните части на страната, съпроводени с условия за градушки.

Технологии за борба с градушките у нас

България е внедрила грузинската технология за обработване на градоносните облаци, като по същата методика се работи в Сърбия, Бразилия и Мексико. Наличната алтернатива – самолетният способ, прилаган във Франция и Русия, е много скъп и малко ефективен за географските условия в България. В Западна Европа са разпространени и ултразвукови генератори, които разпадат градовите зърна в самите облаци, но за нашите условия ракетният способ остава най-ефективен. Синоптикът разясни, че най-малко защитени от ледените късове са земите по Черноморието и в Югозападна България.

Проблеми с инфраструктурата и бедствията

Подобни природни явления не могат да бъдат напълно избегнати, тъй като наводнения при проливни валежи се наблюдават и в Западна Европа. Синоптикът подчерта, че е задължително да се вземат превантивни мерки по почистване на отходните канали и коритата на реките. Янков алармира, че сериозен проблем остава интензивното застрояване и премахването на зелените площи в големите населени места, тъй като съществуващата канализация не съответства на темповете на унищожаване на парковете.