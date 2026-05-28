Два златни медала за качество QUDAL получи Kaufland България след вота на 1200 потребители в независимо проучване на швейцарската организация International Certification Association GmbH (ICERTIAS). Ритейлърът е отличен в категориите "Верига хранителни магазини“ и "Плодове и зеленчуци“, като признанието потвърждава доверието на клиентите към качеството, свежестта и богатия избор, които компанията предлага в своите хипермаркети.

Златните медали QUDAL отличават целенасочените усилия на Kaufland да предлага достъпен избор на високо качество в ключови продуктови категории като свежи плодове и зеленчуци, месо, риба, пекарна, сирена и други стоки от ежедневната потребителска кошница. Медалите допълват позицията на компанията като търговската верига на дребно с най-богат асортимент в България, който достига до 24 000 хранителни и нехранителни стоки в най-големите ѝ обекти в мрежата от 71 хипермаркета в страната.

QUDAL е международна програма за сертифициране на качество, разработена от ICERTIAS, която отличава компании, продукти и услуги, разпознати от потребителите с високо качество на съответния пазар. Получените златни медали затвърждават позицията на Kaufland България като ритейлър, който поставя качеството, свежестта, богатия асортимент и надеждния избор в центъра на клиентското преживяване.