Рязък обрат във времето започва още днес с нахлуването на хладен въздух, задвижван от засилващ се северозападен вятър, а в Източна България – от север-североизток. Динамичната атмосферна промяна ще провокира развитието на мощна купеста и купесто-дъждовна облачност, която ще донесе краткотрайни валежи, силни гръмотевични бури и опасност от градушки.

Сериозно застудяване и температурни контрасти

Докато в североизточните райони термометрите ще отчетат едва 22°-23°, в крайните югозападни части на България лятото ще се задържи с максимални стойности до 32°-33°, като за София се очаква температура около 25°. Атмосферните процеси ще бъдат най-силно изразени в Централния и Източния Предбалкан, където се очакват най-интензивните явления и градушки.

Опасно време в планините

Над планинските масиви времето ще се развали още преди обяд, като бързо ще се развие купесто-дъждовна облачност. На много места ще превали и прегърми, съпроводено от силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще достигне около 18°, а на 2000 метра термометрите ще паднат до около 11°.

Прогноза за Черноморието

По Черноморското крайбрежие ще духа умерен вятър от север-североизток, който също ще докара купеста и купесто-дъждовна облачност. Напредването на хладния фронт ще предизвика краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури на въздуха по морето ще варират между 22° и 25°, при температура на морската вода от 17° до 20° и слабо вълнение от 1-2 бала.