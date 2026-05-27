Снощи София и България преживяха не просто концерт, а истинска хеви метъл история. Иконите Iron Maiden превзеха националния стадион "Васил Левски" с легендарно, епично и брутално шоу пред повече от 40 000 фенове, които пяха с пълно гърло всяка една песен.

Концертът бе част от грандиозното турне "Run For Your Lives“, с което британските титани отбелязват 50 години на сцената. Събитието се проведе по покана на Fest Team и бе шестото посещение на групата в България, но по всичко личи - най-великото досега.

Още преди Iron Maiden да излязат на сцената, Anthrax вече бяха вдигнали градуса на напрежение до максимум. Ветераните на нюйоркския траш нахлуха с мощна, концентрирана енергия и за по-малко от час превърнаха стадиона в кипяща смесица от пого, непрестанни скандирания и хиляди вдигнати във въздуха юмруци.

Сетът им беше директен и без компромис - "Caught in a Mosh“, "Madhouse“, "Indians“, "Antisocial“ и "Among the Living“ буквално взривиха трибуните и подготвиха почвата за това, което предстоеше.

Когато Iron Maiden поеха щафетата, сцената вече беше заредена с енергия до краен предел - готова да избухне в една от най-мащабните метъл вечери, виждани в София.

Iron Maiden излезе с най-добрия си състав - Брус Дикинсън, басиста и основен композитор Стив Харис, китаристите Дейв Мъри, Ейдриън Смит и Яник Гърс, както и барабаниста Саймън Досън, който е заместник на оттеглилия се Нико Макбрейн.

Още с първите акорди стана ясно, че вечерта ще бъде историческа. Iron Maiden излезе с убийствена енергия и по нищо не личеше, че музикантите наближават 70-те. Двучасовият спектакъл бе безмилостен - стена от звук, светлини, сценични ефекти и безкрайна мощ.

Феновете чуха всичко, което искаха - "Run to the Hills“, "The Number of the Beast“, "Fear of the Dark“ и още куп безсмъртни химни, превърнали Iron Maiden в институция. Кулминацията дойде с бисовете - бруталното "Aces High“, епохалната "Fear of the Dark“ и носталгичната "Wasted Years“, които буквално взривиха стадиона.

Абсолютният двигател на шоуто отново бе Bruce Dickinson. Фронтменът не спря нито за секунда - пееше и тичаше, изцеждайки всеки припев до краен предел, сякаш се намираше в последния концерт в живота си. В продължение на над два часа той се преобличаше, сменяше образи, маскираше се и превръщаше сцената в истински театър на метъла.

Един от най-емоционалните моменти настъпи по време на "The Trooper“, когато Dickinson развя българския флаг и изкрещя емблематичното: “Scream for me Sofia!". Стадионът избухна.

Специален подарък за най-запалените фенове бе изпълнението на "Infinite Dreams“, която прозвуча на живо за първи път от 36 години.

Iron Maiden не просто изнесоха концерт. Те доказаха защо половин век по-късно продължават да бъдат недостижима величина в хеви метъла. А всички ние, които присъствахме, станахме свидетел на може би най-добрия концерт на Iron Maiden в България досега.

Сетлист

Doctor Doctor (UFO song) - запис

The Ides of March - запис

1.Murders in the Rue Morgue

2.Wrathchild

3.Killers

4. Phantom of the Opera

5. The Number of the Beast

6. Infinite Dreams

7. Powerslave

8. 2 Minutes to Midnight

9. Rime of the Ancient Mariner

10. Run to the Hills

11. Seventh Son of a Seventh Son

12.The Trooper

13. Hallowed Be Thy Name

14. Iron Maiden

Encore:

15. Aces High

16. Fear of the Dark

17. Wasted Years