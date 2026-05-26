След мащабна спасителна операция е открито тялото на 55-годишния Георги Карапенев от Габрово. Мъжът е изчезнал безследно по време на бедствените наводнения в района на Севлиево. Тъжната новина е потвърдена от областната дирекция на МВР в Габрово.

В акцията са се включили десетки служители на реда. Сформирани са били специализирани екипи за търсене. Използван е специализиран дрон за детайлно въздушно обследване на залетите райони. Тялото на изчезнали мъж е намерено на около 4 километра от мястото на изчезването.

На мястото на откриването веднага е изпратена дежурна оперативна група. В момента криминалисти и експерти извършват детайлен оглед на местопроизшествието за изясняване на всички обстоятелства около трагедията.

Междувременно държавата вече обяви, че отпуска три вида социална и материална помощ за гражданите и семействата, пострадали от тежките наводнения в региона.