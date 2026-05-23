Георги Колевичин покори първенеца на планетата връх Еверест. Новината за успешното изкачване беше съобщена със снимка на Фейсбук страницата на алпиниста, който е от Разлог. Постижението на Колевичин идва само две седмици, след като той изкачи друг осемхилядник – Макалу (8485 м) – петият по височина връх в света и един от най-трудните за покоряване осемхилядници в Хималаите.

През 2025 година Георги Колевичин покори и връх Манаслу (8163 м), а с изкачването и на Еверест той се нареди сред българските алпинисти с най-впечатляващи постижения на световната сцена. Мечтата на Колевичин е да изкачи всички 14 осемхилядника на планетата. Всички те се намират в Азия – в планинските вериги Хималаи и Каракорум.

Това е предизвикателство, което не се постига с една стъпка, а връх по връх, с дисциплина, подготовка и непоколебима воля. Всеки следващ връх представлява ново изпитание, нов урок и нова победа над собствените граници. А крайната цел остава непроменена – "Хималайската корона“ и да докажа, че това е само граница, която чака да бъде премината, написа той на официалната си страница.