Поройните дъждове в Дряново нанесоха щети на емблематичния мост на Колю Фичето. Паднало дърво е повредило парапета на историческото съоръжение, което е сред символите на града.
Мостът е изграден през 1861 година от майстор Колю Фичето и е единственият негов мост, запазен в автентичния си вид и до днес. Съоръжението преминава над река Дряновска, дълго е 38,5 метра и има четири свода с различни по размер отвори, поддържани от масивни каменни колони.
Заради интензивните валежи през последните часове Община Дряново обяви частично бедствено положение.
