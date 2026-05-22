Проливен дъжд предизвика сериозни наводнения и сериозни материални щети в няколко населени места във Великотърновско. Ситуацията в региона е динамична, като най-критично е положението в село Присово, където се е наложила спешна евакуация на жители.

Преляла река и евакуация

Поради огромния водосбор и непрестанния валеж, нивото на водата в центъра на село Присово се е покачило драстично. Местната река излезе от коритото си и заля улици и дворове. Екипи на пожарната и полицията са спрели превантивно движението по всички входно-изходни артерии на населеното място. Към момента няма данни за наводнени жилищни сгради или пострадали хора.

Проблеми в Шереметя и Драгижево

Бедственото положение не подмина и съседните населени места. Водата е заляла част от асфалтовата настилка в село Шереметя. Проблемът е сериозен, тъй като оттам преминава главният път София – Варна. Жители се оплакват от наводнени дворове. Жителите на Драгижево също са се сблъскали с аналогични проблеми, като инфраструктурата там също е под вода заради обилния водосбор.

Властите призовават шофьорите в региона да се движат с повишено внимание и да спазват указанията на Пътна полиция. Екипите на Гражданска защита и пожарната остават на терен, за да овладеят последиците от водната стихия.

В събота се очакват нови количества валежи като най-обилни ще бъдат те в района на Западния и Централния Предбалкан. За шест области в този район: Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово и Велико Търново - в сила е жълт код за значителни количества до 35 литра на квадратен метър, а на отделни места очакваме локалните извалявания да достигат до 50 литра.