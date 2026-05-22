Слънчев бряг посреща началото на летния сезон с почти празни хотелски комплекси и остър недостиг на работна ръка. Много от обектите в най-големия български морски курорт все още не са отворени, въпреки че първите туристи се очакват в началото на юни.

По думите на хотелиери ситуацията тази година не се различава съществено от предходни сезони, но проблемите се задълбочават – сезонът се скъсява, а намирането на персонал става все по-трудно.

Причините са комплексни, коментират представители на бизнеса, като посочват както липсата на подготвени кадри в България, така и забавяния при наемането на работници от чужбина.

Хотелиери твърдят, че въпреки предварителната подготовка още от началото на годината, ключов проблем остава административното забавяне при издаването на визи за чуждестранни работници. Това блокира пристигането на персонал от страни като Киргизстан, Узбекистан и Непал.

По думите на един от собствениците, тази година до 80% от планирания персонал е трябвало да бъде от чужбина, но процесът се бави с месеци.

Всичко е готово от наша страна, но стигаме до консулските служби и няма движение, коментира хотелиерът Налбантов пред bTV и допълва, че това поставя под риск нормалното отваряне на хотелите.

Освен административните пречки, хотелиерите посочват и структурен проблем – недостиг на квалифицирани български кадри за работа в туризма. Според тях младите хора често не разполагат с необходимата подготовка за позиции като сервитьори и бармани, което принуждава бизнеса да търси персонал извън страната.

Проста работа но не е за прости хора – тя изисква подготовка и умения. Звънят ми млади момчета и момичета - но те нямат елементарни умения, не могат да отворят бутилка с шампанско, не знаят имената на напитките, ама това не е кръчма, смята Налбантов.

Въпреки трудностите, бизнесът остава с умерен оптимизъм, че сезонът ще започне навреме, макар и с ограничен капацитет и "на магия“, както се изразяват хотелиерите.

Очакванията са първите туристи да пристигнат около 2 юни, но дали всички хотели ще могат да ги посрещнат с пълен капацитет остава под въпрос.

Секторът настоява за по-бързи административни процедури и по-цялостен подход към кадровия дефицит, който се превръща в хроничен проблем за българския туризъм по Черноморието.