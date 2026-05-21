Българската шахматистка Нургюл Салимова спечели златния медал при жените на престижния шахматен турнир Grand Prix в Букурещ. С поредното си впечатляващо представяне младата ни надежда затвърди мястото си сред най-силните състезателки в световния шахмат и отново накара България да се гордее.

По време на турнира Салимова демонстрира отлична концентрация, стабилна стратегия и изключителна психика в решаващите партии. Тя успя да се наложи срещу силна международна конкуренция и заслужено стигна до първото място. Победата ѝ идва след серия от силни участия през последните години, които я превърнаха в едно от най-разпознаваемите имена в българския спорт.

Нургюл Салимова продължава да вдъхновява младите шахматисти у нас със своя талант, трудолюбие и постоянство. Макар да е все още млада, тя вече има зад гърба си редица престижни отличия и участия на най-високо международно ниво. Специалистите са категорични, че бъдещето пред нея е повече от обещаващо.

Успехът в Букурещ е още едно доказателство, че България продължава да има сериозно присъствие в световния шахмат. Представянето на Салимова беше посрещнато с огромна радост от спортните фенове у нас, а социалните мрежи бяха залети с поздравления към талантливата състезателка.

Поредният триумф на Нургюл Салимова носи не само престиж за страната ни, но и вдъхновение за всички млади хора, които мечтаят да успеят в спорта. Българската шахматистка още веднъж показа, че с талант, дисциплина и характер могат да се постигнат големи върхове.