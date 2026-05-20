Алчността завладя софиянци след спечелването на "Евровизия" 2026г. и очакваното домакинство на София догодина. Живеещите в центъра на столицата и в района на зала "Арена", където се предполага, че ще бъде певческата надпревара, вече потриват доволно ръце, предвкусвайки лесна огромна печалба.

Цените в платформите за резервации растат всеки ден и достигат безумни висоти. Офертите за наем на апартамент през периода 10-16 май 2027 варират от 8500 до над 22 000 евро.

Потребители в социалните мрежи предупреждават, че абсурдните цени ще влязат в новините. Ето част от коментарите: