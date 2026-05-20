Алчността завладя софиянци след спечелването на "Евровизия" 2026г. и очакваното домакинство на София догодина. Живеещите в центъра на столицата и в района на зала "Арена", където се предполага, че ще бъде певческата надпревара, вече потриват доволно ръце, предвкусвайки лесна огромна печалба.
Цените в платформите за резервации растат всеки ден и достигат безумни висоти. Офертите за наем на апартамент през периода 10-16 май 2027 варират от 8500 до над 22 000 евро.
Потребители в социалните мрежи предупреждават, че абсурдните цени ще влязат в новините. Ето част от коментарите:
- "В мътна вода риба се лови. Едно верую на българската народопсихология. Използване на търсенето за лична изгода. Дали ще се намерят "луди", да платят тези спекулативни цени?"
- "Ами… ден година храни. Коледа, Нова година, Великден, Никулден… Нищо ново под шапката…"
- "Ганя предприемач"
- "Дано държавата и МВР да се намесят това да не се случи, защото вместо реклама за красотата на България, с цел привличане на туристи и инвестиции, ние ще станем за посмешище"
- "Непрекъснато тръбят какви огромни ползи ще има България и евентуално София от Евровизия 2027. Изчисляват ги на стотици милиони, дори милиарди. Но не казват кой ще получи тези пари..."
- "Супер! Тъкмо да не идват в България, защото мен ме е срам от всичко - фасадите на жилищата, дупки и кръпки по улиците, боклуците по улиците, неподдържаните зелени площи..."
- "Така както скъпите хотели във Виена са останали празни, така и тези ще останат!"
- "Декларираш по 5000 евро кеш на нощувка, плащаш данъка за наум и хоп - изпираш едни пари. Кое му е толкова сложното? А и държавата нали ще налее поне 100 млн. в бангарангата, а очаквали приходи (не за държавата) от 250 млн. Как да стане с нощувки от 5 лв?"
- Ами нормално. Ако сме скромни ще дадем 35-50 милиона (Австрия даде 65), които трябва да се върнат обратно. Е, ще ги дадат едни, а ще се върнат при други, но няма пълно щастие".
