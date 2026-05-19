Най-големият летен курорт може да се превърне в ключов център за големи международни събития, ако бъде реализирана идея за изграждане на зала с капацитет около 10 000 места. Става дума за Слънчев бряг. Предложението беше изведено като стратегически ход за развитие на региона от директора на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов в ефира на Bulgaria On Air.

Като пример Драганов даде Азербайджан, които си построиха зала за 10 месеца след спечелването на "Евровизия" през 2011 г.

По думите му, именно районът на Слънчев бряг има най-голям потенциал за подобна инвестиция заради наличните около 400 000 туристически легла и силно развитата туристическа инфраструктура. Според него подобен проект би могъл да даде сериозен икономически тласък и да превърне региона в целогодишна дестинация за културни и музикални събития от световен мащаб.

Драганов подчерта, че България има реален шанс да бъде домакин на "Евровизия“, като това е въпрос на политическо решение и стратегическо планиране. Той посочи, че подобни събития могат да се организират не само в столицата, но и в други региони с подходяща инфраструктура, като именно Слънчев бряг е сред най-логичните варианти от икономическа гледна точка.

Като алтернативни локации бяха обсъдени и София и Варна. За Варна беше изтъкнато, че летището може да обслужва до 140 самолета дневно, а градът разполага с необходимите условия за международни събития. Според експерта, ако Варна бъде избрана, това би могло да я превърне в целогодишен културен център.

София също е посочена като възможен домакин, благодарение на наличието на зали, метро и хотелска база, но според Драганов ключовото предизвикателство остава организацията и стратегическото решение.

В контекста на международния интерес към България, изпълнителката Дара беше посочена като пример за силно културно въздействие и глобална реклама на страната. Според Драганов нейният успех и участието ѝ на големи музикални сцени са допринесли за засилен интерес към България и биха могли да подпомогнат туризма.

Драганов коментира още, че България има силен туристически потенциал, но трябва по-точно да бъдат отчетени реалните места за настаняване и по-активно да се мисли стратегически за развитие на сектора. Той отправи и призив към туристическия бизнес да бъде по-внимателен в планирането и управлението на капацитетите в пиковите сезони.