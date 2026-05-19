Банковите такси са темата, която кара всеки мениджър да въздъхне тежко. Растат тихо, натрупват се бързо и нерядко превръщат иначе доброто партньорство с финансова институция в тих източник на недоволство. Това е отправната точка, от която ПроКредит Банк тръгва, за да докаже на практика защо в публичното пространство е позната като "банката на бизнеса“.

Вместо да прави пазарни предположения и да гадае от какво имат нужда компаниите, ПроКредит черпи информация директно от тях. Проучването сред клиенти от началото на 2026 г. очертава два устойчиви приоритета за българския бизнес: минимизиране на банковите разходи и достъп до обслужване, което не прави компромис нито с качеството, нито със скоростта.

По отношение на бързината ПроКредит Банк вече отдавна е поставила висок стандарт на пазара чрез своите дигитални услуги. Сега обаче институцията прави следващата голяма стъпка – дава на бизнеса реална финансова "глътка въздух“, за да създаде основа за истинско и дългосрочно партньорство.

От май до 31 октомври 2026 г. банката ще е в кампания, която няма аналог на българския пазар. Новите бизнес клиенти ще се възползват от напълно безплатно откриване на фирмена разплащателна сметка в евро. В допълнение, банката премахва и таксата за обслужване за период от шест месеца от датата на откриване на сметката и не начислява такси за стандартни и незабавни входящи и изходящи преводи, в евро, в страната и в цялото Европейско икономическо пространство.

За да се възползват от тези условия, предприемачите няма нужда да губят време в чакане по опашки. Процесът е дистанционен и не изисква посещение в офис, което гарантира скорост и удобство за компаниите от всяка точка на страната.

"Нашите клиенти ни наричат "банката на бизнеса“ и ние искаме да застанем зад всеки нюанс от смисъла на тези думи. По отношение на качеството и бързината на обслужване вече сме поставили стандарт, който се стараем да усъвършенстваме. Това, което искаме да направим сега, е да създадем основа компаниите да ни опознаят и да им дадем глътка въздух без такси“, коментират от ПроКредит Банк.

С тази инициатива ПроКредит Банк не само разширява присъствието си на пазара, но и поставя нов стандарт в отношенията между банковия сектор и реалната икономика в България.