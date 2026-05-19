На 14 май се проведе 18-ата научна конференция "Доверие чрез наука", организирана от Българския контактен център на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) към Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ). По традиция форумът събра водещи експерти, учени и представители на институции, ангажирани с темите за безопасността на храните, здравеопазването на животните и здравето на растенията.

Форумът беше открит от директора на Центъра доц. д-р Койчо Коев, който подчерта значението на научната експертиза в условията на глобални предизвикателства и нарастващи обществени очаквания за обективни и професионално обосновани решения.

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски поднесе поздравителен адрес, подчертавайки важността на доверието в институциите и системите за контрол, които се изграждат чрез научен подход, прозрачност и активно международно сътрудничество. От своя страна деканът на Факултета по ветеринарна медицина при Лесотехническия университет акцентира върху ролята на науката като мост между знанията, практиката и общественото доверие.

По време на събитието бяха обсъдени въпроси, свързани със съвременните предизвикателства пред безопасността на храните, прилагането на нови научни подходи при оценката на риска, биотехнологиите и хранителната сигурност за устойчивото земеделие. Фокус беше поставен и върху иновативните научни изследвания в областта на молекулярната биология, биохимията и агроекосистемното здраве.

Сред основните теми на конференцията беше и необходимостта от достъпна и надеждна информация за храните, както и ролята на научния подход при изграждането на доверие сред потребителите. Именно това е и една от основните теми на европейската кампания Safe2Eat, в която България участва тази година чрез Центъра за оценка на риска по хранителната верига. Инициативата на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) има за цел да насърчи информирания избор на храни чрез практични и научнообосновани съвети, като тазгодишният фокус на кампанията у нас е поставен върху добавките в храните и безопасното боравене с храните.

Според експерти от Центъра за оценка на риска по хранителната верига безопасността на храните е споделена отговорност — от производството и контрола до ежедневните навици у дома. Правилното съхранение, добрата хигиена в кухнята и информираното четене на етикетите са сред ключовите стъпки за намаляване на риска от заболявания, предавани чрез храна.

Повече информация за кампанията Safe2Eat е достъпна на: https://www.efsa.europa.eu/bg/safe2eat