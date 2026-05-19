Представителите на ресторантьорския и хотелиерския бизнес в България изразяват пълна увереност, че ще се справят безупречно с посрещането и изхранването на огромния брой чуждестранни гости, които се очакват у нас заради музикалния конкурс "Евровизия“. Ричард Алибегов определя в интервю за Радио "Фокус" събитието като неповторима възможност за страната ни.

Подготвени сме и няма да има никакъв проблем с изхранването на гостите за "Евровизия“ догодина. Мисля, че това ще бъде едно уникално събитие. Това е може би най-големият форум, на който можем да представим нашата страна и всичко българско каза Ричард Алибегов в интервю за Радио "Фокус"

Според председателя на Асоциацията на заведенията, държавният апарат трябва да вложи всички необходими ресурси и да не пести средства, тъй като мащабът на форума е безпрецедентен за България. Той е категоричен, че това е най-добрата платформа за реклама и каквото и да струва това на държавата, то трябва да се случи и да се случи по най-добрия начин, защото едва ли ще имаме друг шанс да представим България във всичките ѝ аспекти.

Алибегов допълва, че икономическият ефект от домакинството не трябва да се оценява повърхностно или само на базата на моментните приходи по време на самите концертни вечери. Ползите ще имат дългосрочен характер:

Успехът на певицата Дара, който донесе домакинството на конкурса на България, е високо оценен от туристическия бранш. Секторът вече е предприел стъпки да покаже официално своята признателност към изпълнителката за огромния тласък, който дава на имиджа на страната:

Такава реклама не може да бъде платена. Това, което тя направи за България и за туризма у нас, е изключително. Не можем да изчислим ефекта, който "Евровизия“ ще има върху България след една, две или пет години. Това е реклама, чиито позитиви ще се усещат дълго време. на мнение е Алибегов относно значението на успеха на Дара

Алибегов разкрива още, че в знак на благодарност туристическият бранш вече е изпратил официално писмо до Дара. Ресторантьорите и хотелиерите нямат намерение да стоят пасивни и да разчитат единствено на държавните действия. Те вече работят активно, за да представят България в най-добрата ѝ светлина, като целта им е дългосрочна - превръщането на еднократните туристи в редовни посетители.

Освен това се залага на стратегия за представяне на забележителностите извън пределите на столицата. Идеята е гостите да се докоснат до богатата история и култура на страната чрез организиране на посещения в други ключови български градове:

Хотелите и ресторантите ще бъдат готови да покажат най-доброто лице на България в сектор туризъм. Искаме хората не само да прекарат добре времето си тук, но и да се върнат отново. Има какво да се види в България. Можем да представим на тези хора цялата страна... Надявам се гостите на конкурса да имат възможност да посетят и други градове извън София, сред които Пловдив и Велико Търново каза още Алибегов в интервюто за "Фокус"

За да може организацията на "Евровизия“ да бъде безупречна, Алибегов поставя акцент върху критичната нужда от синхрон и съвместна работа между различните ведомства и местната власт. Успехът изисква общи усилия на национално ниво И Министерството на икономиката, Столична община, Министерството на културата и Министерството на туризма - цялата държава трябва да бъде обединена в организацията на това събитие.