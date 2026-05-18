След историческата победа на Дара на Евровизия и това, че България ще бъде домакин на конкурса през май 2027 г., пазарът на краткосрочни наеми и хотелско настаняване в столицата реагира светкавично. Макар локацията все още да не е окончателно потвърдена от организаторите, собствениците на имоти в столицата вече отчитат бум от запитвания и първи резервации за периода на събитието, което доведе до рязка и агресивна динамика в ценовите очаквания. Допълнително впечатление прави разликата между текущите и бъдещите оферти - хотели, които в момента предлагат пакет от 5 нощувки за около 300 евро за майски периоди, вече показват прогнозни или предварителни цени за май 2027 г., достигащи близо 10 000 евро за същия престой.

По данни от различни платформи за краткосрочно настаняване, част от собствениците са коригирали цените си нагоре значително за дните около събитието. В някои случаи увеличението достига многократни стойности спрямо обичайните тарифи за същия сезон.

Подобни тенденции са традиционни при провеждането на мащабни събития, когато търсенето рязко надвишава предлагането. У нас същият феномен се наблюдава редовно в Пловдив. Тази година, покрай големите музикални фестивали като Hills of Rock и Phillgood, цените в хотелите и къщите за гости в града и околията буквално излетяха в космоса.

Собственици на апартаменти, предлагани чрез платформи за краткосрочно наемане, съобщават за бързо постъпващи запитвания и резервации още в първите часове след разпространението на новината. Някои от тях обмислят корекции в ценовата си политика или промяна на условията за периода.

Пазарното поведение в подобни ситуации често включва т.нар. "ценови буфери“ - временно завишаване на цените с цел ограничаване на ранни резервации, докато с

В същото време обаче прекомерното увеличение може да доведе до обратен ефект - отблъскване на част от туристите и насочването им към алтернативни дестинации.

Очакваният интерес към "Евровизия“ би могъл да донесе значителни икономически ползи за туристическия сектор у нас, но също така поставя въпроси за ценовата устойчивост и баланса между търсене и достъпност. В следващите месеци ще стане по-ясно дали пазарът ще намери равновесие или ще се стигне до по-сериозни ценови колебания в сектора на настаняването.