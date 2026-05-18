Цените на жилищата в България ще нараснат с до 10 на сто през настоящата и през следващите няколко години, като покачването ще продължи с по-бавни темпове спрямо периода преди влизането на страната ни в еврозоната. Прогнозата на брокерите сочи, че пазарът ще премине към по-плавно развитие, повтаряйки икономическия сценарий от други европейски държави.

Опитът на Хърватия и другите европейски страни

Очакванията за развитието на пазара на имоти в България се основават на икономическите процеси в Хърватия при приемането на единната валута. В годините преди решението за присъединяване към еврозоната, цените на недвижимото имущество там са нараствали средно с около 6-9% на година. В годината преди самото присъединяване (2022 г.) скокът е достигнал 15-17%, докато след официалното влизане в еврозоната (2023-2025 г.) цените са се върнали към плавния темп на растеж. Опитът на страни като Хърватия, Литва, Латвия и Словакия доказва, че новата валута не води до сътресения, а пазарът остава активен и стабилен.

Разминаване в нагласите и реално търсене

В момента се наблюдава разминаване между очакванията на пазарните участници, тъй като част от купувачите се надяват на понижение на цените, докато продавачите разчитат на допълнително поскъпване. Пазарът обаче бързо регулира тези нагласи, движен от реалното търсене. Най-сериозен интерес към покупка в България има от хора, търсещи апартамент за собствено ползване с цел подобряване на стандарта на живот. Нарастването на доходите кара гражданите да търсят по-просторни жилища, по-привлекателни квартали или да заменят старите си имоти с ново строителство. Вътрешната миграция към по-големите населени места също е определящ фактор, като пристигащите първоначално наемат жилище, а след проучване на пазара и избор на локация пристъпват към покупка на собствен дом.

Предимства за купувачите и инвеститорите

Поради стабилното търсене експертите предвиждат повишение на цените с между 5% и 10% през следващите 2-3 години, което е по-умерен ръст спрямо предходния период. Тази ситуация е благоприятна за купувачите, тъй като елиминира нуждата от прибързани решения и им осигурява необходимото време за огледи и избор на имот според критериите за цена, локация, разпределение и околна среда. Същевременно постоянният, макар и плавен икономически растеж гарантира на инвеститорите в недвижими имоти добра и сигурна доходност, която остава по-висока от лихвите по банковите депозити.