Историческа промяна очаква българските и чуждестранните туристи по родното Черноморие през предстоящия летен сезон. За първа година на ивиците у нас ще плащаме за чадър и шезлонг директно в евро. Проверка на цените преди старта на активния туристически сезон показва дали превалутирането ще скрие тайно поскъпване на лятната сянка.

Концесионери по Южното Черноморие са категорични, че преминаването към новата валута няма да доведе до изкуствен скок на цените за плажните услуги. Стойността на принадлежностите просто ще бъде преизчислена спрямо официалния фиксиран курс на БНБ. Основната причина за това е, че цените вече са достигнали своите максимални лимити, заложени в договорите с Министерството на туризма, информира Nova.

Повишаване на цените на сянката няма как да има. Цените ще се превалутират по фиксирания курс на БНБ коментира концесионерът Симеон Цветков

По 5 евро за чадър и шезлонг на юг

Заместник-председателят на Сдружението на концесионерите на морски плажове Николай Димитров също успокои туристите, като напомни, че договорите с държавата ясно ограничават тавана на сумите.

Максималната цена, която можем да предоставяме за чадър и шезлонг, е фиксирана и не може да бъде надскочена. Тази година ще предложа 5 евро за чадър и 5 евро за шезлонг обясни Димитров

На плажната ивица в "Крайморие“ управителите са подготвили и бонуси за летовниците – допълнителните принадлежности като масички и удобни шалтета ще влизат в крайната цена без допълнително заплащане.

Каква е уловката на Централния плаж в Черноморец?

На Централния плаж в Черноморец обаче прилагат по-различна ценова логика. Миналогодишният пакет от 28 лева се трансформира в евро, но с преразпределяне на стойността на отделните компоненти.

5 евро ще бъде чадърът, а останалите 13 евро ще бъдат за шезлонг със шалте, което е подарък разяснява наемателят Георги Мавров

Част от бизнеса в сектора не крие, че обмисля да започне да таксува допълнителните екстри по плажа отделно, тъй като те изискват сериозни инвестиции за ежедневна поддръжка, почистване и съхранение.

Бизнесът под натиск: Наемите скачат от 85 000 на 110 000 лева

Въпреки спокойствието по отношение на крайните цени за туристите, в бранша зрее напрежение. Концесионерите поставят на преден план въпроса за драстичното увеличение на концесионните такси. Поради високата инфлация държавните наеми растат сериозно, докато бизнесът няма право да индексира нагоре цените на чадърите за клиентите.

Наем на плаж е скочил от 85 000 лева на 110 000 лева. Всички първоначални бизнес планове при спечелването на търговете са правени в левове, а днешните разходи в евро се оказват значително по-тежки за покриване, коментират концесионерите.

Поради тази причина представителите на бранша настояват за незабавна и спешна среща с новото ръководство на Министерство на туризма. Те настояват да се обсъдят бъдещите условия за работа и евентуална нова ценова рамка за плажовете. Междувременно първите туристи изразяват смесени чувства – едни приемат плащането в евро напълно спокойно, докато други остават скептични дали качеството на родното Черноморие ще отговаря на европейските цени.