Нашата златна Дара постигна грандиозен успех на "Евровизия“, след като спечели първо място с песента "Bangaranga“ и донесе първата победа за България в историята на конкурса. На финала тя събира общо 516 точки, което ѝ осигурява убедителен триумф и комфортна преднина пред представителя на Израел, останал втори със 173 точки разлика - резултат, който в този сценарий се превръща в най-голямата победна разлика изобщо.

С тази победа обаче идва и съвсем реалната, организационна тежест, която всяка страна победител поема. България става домакин на следващото издание на "Евровизия“ през 2027 година, заедно с всички изисквания, мащаби и инфраструктурни предизвикателства, които този статус неизбежно носи.

"Евровизия“ е грандиозно събитие. Това е високоспециализирана продукция с параметри, които се доближават повече до Олимпийски церемонии, отколкото до обикновен концерт.

Пловдив - домакин на "Евровизия"?

В подобен разговор неизбежно се споменава и нашия Пловдив - град с огромен културен потенциал, силен туристически облик и репутация на фестивална столица. Кметът Костадин Димитров каза пред Plovdiv24.bg, че ще поиска домакинството догодина. Но именно тук трябва да се направи важното разграничение между град, подходящ за културни събития, и град, способен да приеме продукция от мащаба на Евровизия".

Пловдив безспорно работи отлично за летни фестивали, концерти на открито и акустични събития в уникална атмосфера като тази на Античния театър. Но "Евровизия“ е съвсем различен тип събитие, което задължава огромна телевизионна продукция, зависеща от тежка логистика, бързо придвижване и мащабна закрита инфраструктура.

И тук Пловдив започва да изглежда крайно неподходящ.

Първият голям проблем е инфраструктурният хаос. Градът от години е символ на безкрайни ремонти, затворени булеварди, разкопани участъци и организация, която често изглежда импровизирана дори при ежедневния трафик. Ако към тази среда се добавят десетки хиляди чуждестранни посетители, делегации, телевизионни екипи и техника, натоварването би като в курс за оцеляване.

Друг сериозен проблем е градският транспорт, който дори местните жители често определят като хаотичен, непредвидим и морално остарял. Хиляди от цял свят ще се стекат на изданието. За конкурс като "Евровизия“, където движението между хотели, арена, пресцентър и репетиционни зони трябва да бъде почти военно организирано, подобна транспортна система би се превърнала в огромен риск.

Но най-важният проблем остава залата.

В последните години Пловдив се построиха зали като "Сила" и Колодрума, които са добри за българските стандарти. Обаче градът просто няма арена с необходимия капацитет и технически параметри за "Евровизия“. Това не е въпрос само на желание, а на чиста физическа и инженерна реалност. Продукция от подобен мащаб не може да бъде наместена в зала за 4–5 хиляди души с ограничена телевизионна инфраструктура.

Веднага се появиха предложения "Евровизия“ да се проведе на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив, който към момента е сред най-модерните спортни съоръжения в България. Историята на самия конкурс обаче показва, че стадионният формат е по-скоро изключение, отколкото правило. Да, през 2001 г. в Копенхаген изданието се провежда на стадион "Parken“, а през 2011 г. в Дюселдорф също се използва стадион, но в силно специфичен вариант - напълно затворено съоръжение с прибиращ се покрив, което позволява пълно елиминиране на външната светлина, стабилна акустична среда и изграждане на сцена в центъра на терена. В България обаче липсва стадион от този тип, тоест съоръжение с прибиращ се покрив или възможност за пълно затваряне на конструкцията, което да гарантира необходимите телевизионни и акустични условия за продукция от мащаба на "Евровизия".

Ако се погледне къде се провежда "Евровизия“ през последните две десетилетия, моделът е ясен - специализирани закрити арени с капацитет между 10 000 и 20 000 зрители, често с допълнително модифицирана вътрешна структура. Тези пространства позволяват нещо, върху светлина, звук, камера, зрителско възприятие и телевизионен ритъм. А това е нещо, което един стадион трудно може да направи. Все пак ако един стадион беше подходящо съоръжение, всяка година "Евровизия" щеше да е на най-модерния стадион в съотетната страна, нали?

На този етап чистo футуристична изглежда идеята Пловдив да приеме следващото издание на конкурса.

Къде е реалистичният вариант да се проведе Евровизия?

Когато се постави България в този контекст да приеме "Евровизия" изводът е сравнително ясен и дори неудобен. Страната разполага с една потенциално подходящо съоръжение и в този пейзаж една зала изпъква по презумпция - Арена Армеец в София (която вече се казва Арена 8888). Тя е единствената в страната, която приближава параметрите на европейските домакини на конкурса. Но въпросът не е само дали залата е най-добрият вариант в България. Въпросът е дали е достатъчно добра.

Най-голямото предимство на Арена 8888 е очевидно капацитетът. С конфигурация за концерти залата може да приеме до 15 000 зрители. Това я поставя сравнително близо до арените, използвани за "Евровизия“ в Европа.

Трябва също така да се обърне внимание на факта, че "Евровизия“ не опира само до това дали имаме подходяща арена. Необходими са хотели, летище, транспорт, логистика и медийна инфраструктура, пространства за делегации и преса. За съжаление или не само София реално разполага с достатъчно хотелска база, голямо международно летище с постоянни линии, метро и по-сериозна транспортна свързаност.

Въпреки че Арена 8888 София засега се очертава да е единствената реална опция в България, тя все пак може да се окаже, че не е напълно подходяща за мащаба на "Евровизия“. Основният проблем е, че тя е значително по-малка от част от модерните европейски арени, използвани през последните години, а огромна част от пространството неизбежно ще бъде заета от сцена, телевизионна техника и backstage зони. Логистиката около залата също не е оптимална - районът често се задръства, а инфраструктурата не е проектирана за седмици на интензивен международен поток от делегации, медии и фенове. Макар залата да е модерна по български стандарти, тя не е изградена специално за толкова глобални телевизионни събития и вероятно би имала нужда от сериозни временни модификации.

Изграждане на нова зала?

Накрая може да се добави и важният прецедент от 2012 г., който често се използва като аргумент, че мащабни съоръжения могат да се изграждат за изключително кратко време. След като Азербайджан печели "Евровизия“ през 2011 г., страната изгражда специално нова зала - Baku Crystal Hall, само за около 10 месеца, с цел да бъде домакин на конкурса през май 2012 г. Това съоръжение е проектирано именно като временна, но високотехнологична арена за телевизионното шоу и се превръща в един от най-емблематичните примери за "инфраструктура по спешност“, създадена специално за "Евровизия“.

Макар инфраструктурните ограничения в България да са очевидни и да стесняват избора на възможни локации до няколко реалистични сценария, те не представляват непреодолима бариера в абсолютен смисъл. Международният опит показва, че при достатъчно силна политическа воля, ясна координация между държавната и местната власт и активно участие на културните и организационните институции, е възможно в кратки срокове да се реализират подобни мащабни проекти, включително изграждането на изцяло нова многофункционална зала в рамките на около една година - може да е в Пловдив или София. Варна и Бургас са твърде отдалечени точки.

Подобен подход изисква значителни инвестиции и безпрецедентна степен на синхрон между всички ангажирани страни, но остава реалистичен инструмент, чрез който една държава може да се подготви за домакинство на едно от най-значимите музикални събития в света.