Народният представител от "Да, България“ Ивайло Мирчев попадна в центъра на сериозен скандал, след като видеоклип показа негов конфликт на пътя с доставчик на храна и водач на моторно превозно средство, паркирал неправилно и предизвикал задръстване в София. Действията на политика провокираха вълна от обществени реакции и събраха остри критики от известни правни експерти.

Позиции относно разразилия се улични спор и заснетите кадри с народния представител направиха двама известни пловдивски адвокати Стефан Левашки и Тодор Кръстев, информира Plovdiv24.bg.

Пловдивският адвокат Тодор Кръстев коментира

Изгледах с неохота клипа с политика Ивайло Мирчев. С две думи влиза в конфликт с водач на МПС, който е паркирал неправилно и е направил задръстване. Неприятна история като цяло, но скромното ми мнение е, че Мирчев е допуснал грешка, влизайки в този конфликт. Да, може би е прав, но той е политик и то на сериозна позиция, а тези улични свади са нещо, което е редно да се избягва, независимо от нивото на провокацията споделя Тодор Кръстев във фейсбук профила си

Юристът подчертава, че общественото мнение винаги застава на страната на обикновения човек и поради тази причина действията на политика няма да бъдат разбрани, а в ущърб на Мирчев ще остане горчив привкус. Кръстев допълва, че един политик представлява държавата чрез институцията, в която членува, и неговата роля е да предотвратява, а не да раздава улично правосъдие, дори това да носи щети за егото и достойнството му.

Мнението на Стефан Левашки

Още по-остра е позицията на друг известен пловдивски адвокат – Стефан Левашки, който определя постъпката на Ивайло Мирчев като абсолютно тъпа.

Абсолютно тъпа постъпка от страна на Ивайло Мирчев, София не е Росенец, доставчика на храна не е Ахмед Доган и депутатската карта не го прави безсмъртен категоричен е Стефан Левашки

Той отправя критика и към правоохранителните органи, като заявява, че прокуратурата и полицията по традиция в такива ситуации "на умряло куче нож вадят“.

История на неприятния инцидент

Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) потвърди информацията за извършено нападение срещу народния представител Ивайло Мирчев, който е бил ударен няколко пъти от агресивен шофьор след забележка за неправилно паркиране. Полицията е реагирала незабавно на подадения сигнал, като извършителят е установен и задържан на място.

Сигналът за нападението е подаден лично от Ивайло Мирчев. Пред органите на реда депутатът е обяснил, че е станал обект на агресия от страна на водач на моторно превозно средство, на когото направил забележка, че е паркирал в нарушение и е предизвикал задръстване. На мястото веднага са изпратени полицейски служители, които са арестували нападателя. Според първоначалните данни няма информация народният представител да е получил сериозни наранявания вследствие на ударите.

По случая вече е започнато досъдебно производство, а събраните материали са предадени по компетентност на Софийска градска прокуратура. Говорителят на СРП Николай Николаев беше категоричен, че законът ще бъде приложен с цялата си строгост и еднакво спрямо всички, независимо от служебното положение или обществената длъжност на замесените в инцидента лица.