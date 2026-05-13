Сериозен сигнал за опасно поведение с електрическа тротинетка в Коматевски възел беше публикуван в социалните мрежи от гражданин, станал свидетел на инцидент в сряда вечерта около 21:00 часа.

"На светофара на Коматевския възел станах свидетел на нещо много притеснително", започва разказът си гражданинът.

По думите му, дете на видима възраст между 10 и 12 години е преминало диагонално през натовареното кръстовище, без да се огледа, след което продължило с "изключително висока скорост“ по велоалеята.

" Дори след като завих с колата след него, не успях да го настигна до следващия светофар“, разказва свидетелят.

Според публикацията, случайни минувачи са успели да спрат детето и да му направят забележка за опасното поведение, но реакция почти не последвала.

"Детето ги погледна и просто продължи“, споделя още гражданинът.

Авторът на сигнала подчертава, че детето е носело каска, но според него това не е достатъчно, когато липсват внимание, дисциплина и познаване на правилата за движение.

"Пиша това не за да обвинявам детето, а за да напомня на всички нас, родителите, че тези тротинетки не са играчка.“

В автомобила на свидетеля по време на случката е било и неговото 10-годишно дете, което възприело момчето като "герой“. Това наложило разговор за рисковете на пътя и последствията от подобно поведение.

"Наложи се да му обяснявам защо подобно поведение не е смело, а опасно.“

Темата за безопасността на децата с електрически тротинетки продължава да предизвиква сериозни обществени дискусии, особено в големите градове, където движението е интензивно, а инцидентите с индивидуални електрически превозни средства зачестяват.

В края на публикацията си гражданинът отправя апел към родителите:

"Обръщайте внимание къде и как карат децата ви. Една секунда невнимание може да струва твърде много.“

Правила за каране на електрическа тротинетка

От 7 септември 2025 г. в България започнах да действат уж по-строги правила за индивидуалните електрически превозни средства (ИЕПС), като електрическите тротинетки.

Според промените в Закона за движение по пътищата по улици и пътища могат да карат само лица на поне 16 години. Младежи на 14 и 15 години имат право да използват тротинетки единствено по велоалеи. За всички водачи под 18 години носенето на каска става задължително.

Тротинетките трябва да бъдат технически изправни и оборудвани със спирачки,

звънец, бяла или жълта светлина отпред, червена светлина отзад. Максималната допустима скорост е 25 км/ч.

Движението трябва да се извършва основно по велосипедна инфраструктура. Ако няма велоалея, водачът е длъжен да кара възможно най-близо до дясната страна на пътното платно. Карането по тротоари е забранено.

Въвеждат се и допълнителни ограничения. Не се допуска превоз на пътници,

забранено е използването на телефон по време на управление и не може да се кара след употреба на алкохол или наркотици, При пресичане на пешеходна пътека водачът трябва да слезе от тротинетката и да я бута.

При нощно каране или намалена видимост е задължително носенето на светлоотразителна жилетка или други светлоотразителни елементи.

Има и санкции. Родители, които позволят на деца под 16 години да управляват тротинетка извън разрешените места, могат да бъдат глобени с 500 лева. Останалите нарушения ще се наказват с фишове или актове.