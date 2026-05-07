Момчето с тротинетка, блъснато на Бетонния мост в Пловдив, е в тежко общо състояние, с множество травми, съобщиха за Plovdiv24.bg от УМБАЛ "Свети Георги". То е на 15 години. Лекарите се борят за живота на пострадалия младеж.

Както вече писахме, детето е било блъснато от 84-годишен шофьор пред магазин от веригата "Билла“.

По разкази на свидетели момчето е било без каска, а това е причина за тежките травми по главата, заедно с още много други.

Моторист загина на място

Два часа и половина по-късно, в отсечката между Бачково и Нареченски бани, при все още неизяснени обстоятелства мотоциклет "Ямаха“ навлязъл частично в лентата за насрещно движение и се ударил в тежкотоварен камион с 52-годишен водач. Мотористът, на 32 години, е издъхнал на място.

Водач на мотопед се вряза в стълб

Към 18.30 ч., отново в Пловдив на кръстовището между бул. "Васил Априлов“ и ул. "Янко Сакъзов“, сериозно бил ранен 51-годишен мъж, който се блъснал с управлявания мотопед в електрически стълб. И трите местопроизшествия са запазени, извършени са огледи. Образувани са досъдебни производства.