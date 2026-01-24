ЗАРЕЖДАНЕ...
|Отлагат приемането на наредбата за тротинетките
Проектът на нормативния документ беше публикуван за обществено обсъждане в неработен ден (28 декември 2025 г., неделя) на сайта на Община Пловдив, като в него изрично беше посочено, че влиза в сила от 1 февруари.
В интервю за Plovdiv24.bg дългогодишният преподавател по безопасност на движението Василка Гавазова коментира, че документът има нужда от прецизиране.
Вчера на заседанието на постоянната правна комисия към Общинския съвет е решено проектът на наредбата да не се допуска до обсъждане в зала. Ето какво съобщи общинският съветник Веселина Александрова:
"Регистрацията на ИЕПС (тротинетки и др.) засега се отлага в Пловдив. Причините са две:
- Предстои гласуване в Парламента на закон, който ще отмени регистрацията по общини и ще я прехвърли към национален регистър. Съответно задълженията на общините ще са доста по-различни от описаните в общинската проектонаредба, която бе внесена в постоянните комисии за предстоящата сесия.
- На следващо място, както предупредих преди време, местната наредба, изготвена от общината, е с тежки нарушения на процедурата. Качена е на сайта на общината за обществено обсъждане, но не е посочен нито срок за възражения, нито място за подаването им. Така че ако се приеме от Общински съвет, ще е отменяема от съда и ще понесем разноските.
Затова днес на Правна комисия не допуснахме наредбата до заседание на Общински съвет".
