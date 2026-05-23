Уникална изложба на Пловдивската митрополия "Българското духовно съкровище през вековете" беше официално открита в Рим в навечерието на Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура. Събитието е част от мащабния мултижанров проект "Светлина през вековете – Храмът в документи и образи", съобщават от пресцентъра на Пловдивската митрополия за Plovdiv24.bg.

Експозицията представя единствени по рода си ценности от колекцията "Литургични предмети" на Пловдивската митрополия. Проявата събра висши духовници и представители на държавната власт в Галерията на Българския културен институт във Вечния град.

Духовната мисия на Пловдивската епархия в сърцето на Европа

Църковната делегация бе оглавена от Негово Високопреподобие архимандрит Максим, който представи забележителната експозиция от името на Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай. В Рим той бе придружен от д-р архимандрит Петър - завеждащ отдел "Музейна дейност" към митрополията.

Тази изложба не е просто сбор от ценни реликви. Тя е жив свидетел на непреходния български дух, на нашата писменост и православна вяра, които са ни съхранили като народ през бурните исторически ветрове, подчерта архимандрит Максим в своето вълнуващо слово при откриването.

Държавният елит се преклони пред 280-годишно Свето Евангелие

Официален гост на събитието бе председателят на Народното събрание Михаела Доцова, която оглавява българската държавна делегация в Рим. Тя изрази дълбок преклонен възторг пред перлата на изложбата – Свето Евангелие от 1746 г. Старопечатното издание от Киево-Печорската лавра с кожена подвързия с позлата (XVIII–XIX в.) и неизвестен произход респектира присъстващите със своето монолитно присъствие и перфектно съхранена цялост.

Експозицията включва редки реликви и изящни сребърни обкови, свидетелстващи за вековната грижа на българина към Божието Слово и литургични предмети с висока художествена стойност от Пловдивската епархия.

Събитието събра изключително широк кръг от висши дипломати и политически лидери, сред които: Негово Високопреосвещенство Западно- и Средноевропейски митрополит Антоний; зам.-председателят на Народното събрание Айтен Сабри; председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Костадин Ангелов; Председателят на ПГ на "Възраждане" Костадин Костадинов; народният представител от ПГ на "Демократична България" Атанас Славов; зам.-председателят на ПГ на "Прогресивна България" Владимир Николов; народният представител от ПГ на "Продължаваме промяната" Венко Сабрутев; българският посланик в Италия Иван Кондов и българският посланик към Светия престол Костадин Коджабашев.

Изложбата ще остане достъпна в Галерията на Българския културен институт за жителите и гостите на Рим. Тя дава възможност на международната публика да се докосне до блясъка на българското православно и културно наследство.