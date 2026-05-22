Образователната инициатива "Зелени уроци за Пловдив“ стартира официално във Френската езикова гимназия "Антоан дьо Сент-Екзюпери“ с провеждането на eкоден събитие, посветено на екологичното образование и идеята децата и младите хора да изграждат по-осъзнато отношение към света около себе си.

Инициативата "Зелени уроци за Пловдив“ е на Община Пловдив и Global Mention и цели да покаже, че темите за природата, рециклирането и устойчивия начин на живот могат да бъдат интересни, разбираеми и близки до младите хора.

В следващите месеци ученици от различни училища ще се включат в интерактивни уроци, практически занимания и дискусии с еколози и специалисти. Те ще научават повече за разделното събиране на отпадъци, рециклирането, грижата за природните ресурси и малките ежедневни навици, които могат да направят градската среда по-чиста.

Вместо стандартни лекции, децата участват в игри, демонстрации и творчески активности, чрез които темата за опазването на околната среда става по-достъпна и ангажираща.

Организаторите вярват, че именно чрез подобни срещи се изграждат трайни навици и лична отговорност още от ранна възраст. Целта на "Зелени уроци за Пловдив“ е не просто да дава знания, а да вдъхновява младите хора да бъдат активни и отговорни към средата, в която живеят.

Амбицията е инициативата да се превърне в устойчива практика за града и да насърчи повече деца и ученици да мислят "зелено“ - не само в класната стая, а и в ежедневието си.