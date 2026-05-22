Анулирана е работата на зрелостник от пловдивско училище за използване на телефон по време на втория задължителен държавен зрелостен изпит, който се проведе днес. Проблем е имало при изпита по английски език на ниво В1.1,

съобщи за Plovdiv24.bg началникът на Регионалното управление на образованието Иванка Киркова.

Тъй като в звуковия файл за ДЗИ по английски език на ниво B1.1 е липсвала необходимата последователност в задачите, в залите незабавно са влезли учителите - консултанти, които са предвидени за подобни цели, за да прочетат коректно текста. Тези указания към нас потвърди и МОН, каза Иванка Киркова.

След отстраняването на проблема изпитният ден продължил нормално и от РУО са сигурни, че няма да има ощетени ученици.

Като цяло матурата е преминала при висока активност, като 1996 зрелостници са се явили. Предварително са били подадени 2071 заявления за участие, до изпита са допуснати 2024. Освен недопуснатите 47 зрелостници, в изпитния ден не са се явили 28 ученици.

Паралелно с общообразователните предмети на ДЗИ II, зрелостниците в професионалните гимназии се явиха днес на държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДИППК), допълни Киркова.

На писмения тест по теория на професията и практика са били допуснати 416, но не са се явили 14 ученици. На писмена работа по теория и практика са били допуснати 384, неявили се - 29, а 355 явили се.