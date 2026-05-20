Известният български творец Стефан Вълдобрев успешно съчетава мащабната си кариера в театъра, киното и музиката, като от януари 2026 г. поема и ролята на водещ на туристическото предаване "Изживей България“ по Нова телевизия. Роденият в Стара Загора актьор, композитор и режисьор продължава активно концертната си дейност със своята емблематична група "Обичайните заподозрени“, с която подготвя нов мащабен акустичен проект, информира Plovdiv24.bg.

Детство, първи стъпки в изкуството и училищни години

Стефан Вълдобрев e роден на 20 май 1970 г. израства в семейството на машинните инженери Мария и Костадин Вълдобреви, като майка му произхожда от македонски бежанци в Родопите, а баща му е от подбалканското село Шейново. Младежките му години преминават в Стара Загора в увлечения по футбола, цирка и киното, които самият той описва като магичен триъгълник. Музикалното му обучение започва с уроци по пиано, последвани от класическа китара, а на 17-годишна възраст прави актьорския си дебют като Краля в Шекспировата "Напразни усилия на любовта“ в самодейния Младежки театър "Съвременник“. По време на обучението си в Езиковата гимназия преподавателите му намират иновативен подход за усвояване на английския речник, като му възлагат да разучава и изпява световни песни пред класа – школа, която по-късно му помага да натрупа репертоар от над 300 хита като уличен музикант по Черноморието и в Германия.

Раждането на Новата вълна в българския театър

През септември 1989 г. Вълдобрев се отказва от английската филология в Софийския университет, за да влезе в Театралната академия в легендарния клас на проф. Крикор Азарян и Тодор Колев. Заедно със състудентите си, сред които Галин Стоев, Мариус Куркински, Камен Донев, Стефка Янорова, Койна Русева, Косиел Ноа Ашер, Лилия Маравиля, Лиза Шопова, Стефан Денолюбов и Иван Урумов, той се превръща в ядрото на Новата вълна на съвременния български театър.

Професионалният му път преминава през трупата на Народния театър "Иван Вазов“ и Театър "Българска армия“, където прекарва десет години. Исторически за кариерата му остават участията в хитовите спектакли на Теди Москов и трупата "Ла Страда“ – "Майстора и Маргарита“, "Комедия на слугите“ и "Фантасмагории“, играни на големи европейски форуми, включително във френския град Авиньон. Кулминация в театралния му път е и дългогодишното сътрудничество с драматурга Яна Борисова и режисьора Галин Стоев в трилогията на Театър 199: "Малка пиеса за детска стая“, "Приятнострашно“ и "Хората от Оз“, а през 2019 г. изпълнява и ролята на Че Гевара в мюзикъла "Евита“ на Пловдивската опера.

Големият пробив на големия екран и наградите "Златна роза“

Паралелно с ранните си изяви в телевизионното предаване "Ку-ку“, Вълдобрев преследва роли в киното, като първият му сериозен успех е образът на комунистическия активист Попадамчев в лентата на Костадин Бонев "Подгряване на вчерашния обед“. През 2004 г. печели престижната награда "Златна роза“ за най-добра мъж ка роля за превъплъщението си в италианския доктор Енрико Корса във филма "Изпепеляване“ на Станимир Трифонов. Международно признание му носи ролята на емигранта Стоян в хита на Стефан Командарев "Светът е голям и спасение дебне отвсякъде“, който достига до шортлистата за чуждоезичен филм на американските награди "Оскар“ и получава разпространение в 72 държави. Филмографията му включва още главни роли в "Стъклената река“, комедията "Миграцията на паламуда“ на Людмил Тодоров, "Потъването на Созопол“ и "Далеч от брега“, за който е отличен за поддържаща роля във Валенсия. През 2024 г. прави силен и вълнуващ дебют на малкия екран с централната роля на следователя Максим Ръсин в криминалния сериал "Алфа“.

Признанието зад кадър като композитор на десетки партитури

Стефан Вълдобрев изгражда сериозен авторитет като автор на музика за над 70 театрални спектакъла и 20 филма. През 2000 г. получава награда "Златна роза“ за филмов дебют за оригиналния саундтрак към филма "Пансион за кучета“, където пилотната трип-хоп балада "Аз ли съм или не съм“, изпълнена заедно с Арабел Караян, се превръща в класика за българското кино. Музикалният му стил се отличава с широк диапазон – от симфонични партитури и струнни квартети до етно-ембиънт пиеси и цигански мотиви с използване на додекафония. Той композира музика за множество европейски копродукции в Чехия, Норвегия и Словения, както и за историческия сериал "Недадените“ на БНТ, работейки в тесен екип с колегата си Веселин Караатанасов по оркестрациите.

Ерата на "Обичайните заподозрени“ и Песента на десетилетието

Музикалната му кариера в поп и рок жанра стартира с ню уейв сингъла "Май“ през 1992 г. и хита "Кино“, включен в дебютната касета на "Ку-ку“ "Ръгай чушки в боба“. За записите на първия си самостоятелен албум "О-о-обичам те, мила“, продаден в 130 000 тираж и съдържащ емблематичните вокали на Мая Бежанска, той събира ядрото на групата си: Иван Лечев (китара), Стоян Янкулов - Стунджи (ударни) и Веселин Веселинов - Еко (бас), към които през 1999 г. се присъединява и китаристът Мирослав Иванов. След фолклорния експеримент в албума "Революция“ (1996 г.), съдържащ хитовете "Работа“ и "Ще ходиме на Варна“, Вълдобрев достига комерсиален и професионален връх с бритпоп албума "...към“ (1998 г.) и мегахита "Рай“, превръщайки се в първия български артист с договор с "Вирджиния Рекърдс“.

След период на експериментален индъстриал звук в албума "Пропаганда, Хромозоми, Силикон“ и десетгодишно отсъствие, групата се завръща на сцената под името "Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени“. Албумът им "10½“ ражда суперхита "По-полека“, обявен през декември 2020 г. за Песен на десетилетието от слушателите на БГ Радио. Формацията печели приза за група на годината през 2020, 2022 и 2025 г. след успешните албуми "Жълт код“ и "Удивителни въпросителни“. През пролетта на 2025 г. те обявяват и най-новия си студиен проект "Акустиката на България“, съдържащ 27 или 28 песни, записани на емблематични локации в страната, като първият сингъл "Привет“ е реализиран в Римските терми във Варна.

Специализация в Прага и режисьорски триумф с Димитър Бербатов

В периода 2006 – 2007 г. Вълдобрев специализира кинорежисура в Чешката филмова академия ФАМУ в Прага, където се включва в уъркшопа на Милош Форман и се дипломира с късометражния филм "Скрито“ в партньорство с мексиканския оператор Антонио Риестра. През 2011 г. прави своя пълнометражен режисьорски дебют с документалния филм "Манчестър Юнайтед от Свищов“, заснет от операторите Крум Родригес и Орлин Руевски. Проектът, продуциран от Драгомир Керанов, разказва историята на строителен работник и показва филмовия дебют на футболната звезда Димитър Бербатов на стадион "Олд Трафорд“. Филмът постига международен успех, попадайки в официалната селекция на 21 престижни световни форума, включително в Амстердам, Торонто, Сараево, Варшава и на Кинофестивала в Кан. През 2010 г. Вълдобрев режисира и юбилейния концерт "100 години Тодор Колев“ в НДК, като двамата започват работа и по съвместен игрален филм, останал нереализиран поради смъртта на големия актьор.

Обществена позиция, личен живот и голямото изпитание

Стефан Вълдобрев е активно ангажиран с обществения живот в България още от есента на 1989 г., когато се включва в масовите студентски протести, националните окупационни стачки и уличните барикади, довели до оставките на президента Петър Младенов и премиера Андрей Луканов. През 1998 г. участва в концерта по случай историческата визита на американския президент Бил Клинтън в София, а на 31 декември 2006 г. е водещ на грандиозния концерт на площад "Александър Батенберг“, отбелязващ официалното приемане на България в Европейския съюз. В личния си живот артистът е женен от 1996 г. за своята съученичка от Езиковата гимназия Яна, която е юрист по професия, а през 1998 г. се ражда дъщеря им Мария. През лятото на същата 1998 г. Вълдобрев преживява тежка автомобилна катастрофа, която застрашава живота му и го оставя обездвижен за продължителен период от време, но той успява да се възстанови и да продължи активния си творчески път.