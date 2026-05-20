Холивудската продукция "Дяволът носи Прада 2“ продължава да оглавява зрителския интерес в България вече трета поредна седмица – двайсет години след излизането на първия филм. Историята, разказваща за модните подиуми в Милано и личните отношения между персонажите, вече е привлякла 157 473 зрители в киносалоните и е реализирала приходи от 1 128 297 евро.

Лидерите в родния боксофис

На втора позиция в класацията остава биографичната лента "Майкъл“, която проследява живота на поп иконата Майкъл Джексън. Един месец след официалната си премиера у нас, филмът е гледан от 120 146 души и е донесъл 880 446 евро приходи. Третото място се заема от "Mortal Kombat II: Филмът“, чийто дебют на екрана беше преди седмица. Продължението на екшъна от 2021 година, базиран на известната видеоигра, вече има 26 916 зрители и 216 841 евро приходи.

Подреждането в челната десетка

Четвъртото място е за криминалната комедия "Овце детективи“, уловила разследването на убийството на овчар по едноименния роман на Леони Суон от 2005 година "Три пълни чанти“. Филмът е събрал 68 998 евро от продадени билети и е привлечел 9 598 зрители. Веднага след него, на пета позиция, се нарежда анимацията "Супер Марио Галактика: Филмът“. Космическите приключения на популярния геймърски герой се излъчват в салоните от близо два месеца, като са отчели 88 237 зрители и приходи в размер на 626 359 евро. На шеста позиция дебютира новото заглавие "Хайди: Спасяването на риса“, което през първия си уикенд е проследено от 1 868 фенове и е реализирало 12 892 евро.

Завръщането на вечните класики

Седмото място е за екшъна "Топ гън: Маверик“, който се завърна на голям екран по повод 40-годишнината на авиационната поредица. Само през изминалите почивни дни той е привлечел още 796 зрители и е добавил 7 484 евро към сметката си. На осма позиция е хорърът "Мумията“, описващ семейна драма около намирането на изгубена мумифицирана дъщеря, който за пет седмици по кината е регистрирал 22 078 зрители и 163 466 евро приходи. Деветото място е за оригиналния филм "Топ Гън“ от 1986 година, излъчван отново заради юбилея на франчайза, който е събрал 1 244 зрители и 10 222 евро.

Резултатите в края на класацията и общата посещаемост

Десетата позиция се заема от германския детски филм "Училището на магическите животни 4“, чийто сюжет е концентриран около опитите за спасяване на училище от закриване. За един месец по екраните лентата е гледана от 7 335 зрители и е спечелила 47 353 евро. Като цяло през изминалия уикенд, въпреки конкуренцията на телевизионните вълнения около музикалния конкурс "Евровизия“, кината в страната са били посетени от общо 43 391 души. Този резултат показва сериозен ръст спрямо същия период на миналата година, когато филми на голям екран са гледали общо 26 150 български граждани, информира БТА.