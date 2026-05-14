Christopher Nolan официално потвърди, че Лупита Нионго ще изпълни две роли в предстоящия му епичен филм "Одисея", слагайки край на месеците спекулации около участието ѝ в продукцията.

В интервю за списание Time режисьорът разкри, че кенийската актриса ще влезе в образа на красивата Елена Троянска - легендарната красавица от древногръцката митология, чието отвличане поставя началото на Троянската война. Елена е съпруга на цар Менелай, чиято роля се изпълнява от Джон Бърнтол.

Освен това Нионго ще изиграе и сестрата на Елена Клитемнестра, съпруга на Агамемнон, в чийто образ влиза Бени Сафдие.

Слуховете около ролята на Нионго започнаха още след обявяването на актьорския състав в края на 2025 г., предизвиквайки оживени дискусии и критики в социалните мрежи. Сред най-гласовитите критици беше Elon Musk, който през февруари публикува мнение в X, че Нолан би "загубил своята почтеност“, ако действително е избрал Нионго за ролята на Елена.

След официалното потвърждение от страна на режисьора, Мъск отново атакува кастинга, заявявайки, че изборът е направен, защото Нолан "иска награди“.

В древногръцкото изкуство Елена често е изобразявана със светлокестенява или златиста коса и светла кожа. Това са типични за идеализираната гръцка аристократка черти.

Главната роля в "Одисея“ е поверена на Мат Деймън, който ще изиграе Одисей - цар на Итака. Сюжетът проследява опасното му пътешествие към дома след края на Троянската война и опита му да се събере отново със съпругата си Пенелопа, изиграна от Ан Хатауей.

В звездния актьорски състав участват още Том Холанд, Зендая, Робърт Патинсън и Шарлийз Терон.

В интервю за CNN през 2025 г. Нионго сподели, че след спечелването на "Оскар“ за ролята си в "12 години робство" Холивуд често ѝ е предлагал сходни персонажи, а тя дълго време е търсила по-разнообразни и предизвикателни роли.

Сред последните ѝ проекти е озвучаването на ексцентричния робот Роз в анимационния фантастичен филм "Дивият робот". Актрисата е добре позната и с ролите си в "Черната пантера" и "Ние", където също изпълни двойна роля - на Аделаида и нейнaта зловеща двойничка Ред.

Премиерата на "Одисея" е насрочена за 17 юли 2026 г..