"Дяволът носи Прада 2" направи дебюта на годината. За първите си три дни в кината по света филмът на 20th Century Studios прибра 233,6 милиона долара, което е вторият най-добър дебют за 2026 г. след анимацията "Супер Марио Галактика: Филмът" (372,5 млн. долара).

В Северна Америка, продължението на култовия филм от 2006 г. събра 77 милиона долара за уикенда от 1 до 3 май, близо три пъти повече от оригинала (27,5 млн. през 2006 г.). И това при бюджет от 100 милиона долара, почти три пъти по-висок от този на първия филм, показа проверка на Plovdiv24.bg.

Германия превърна дебюта в исторически

Сред международните пазари Германия изпъква по особен начин. С 8,3 милиона долара за първи уикенд, "Дяволът носи Прада 2" регистрира втория най-силен старт за холивудски филм в съвременната история на немския пазар.

Това е изненадваща статистика, особено като се има предвид, че Германия традиционно е по-резервирана към американски комедийно-драматични продукции, предпочитайки екшън блокбъстъри. Но завръщането на Мерил Стрийп, Ан Хатауей, Емили Блънт и Стенли Тучи очевидно е било повече от достатъчно, за да привлече немските зрители обратно в кината.

Други силни европейски пазари:

Италия — 5,9 млн. долара

Франция — 2,7 млн. долара

Испания — 1,0 млн. долара

Великобритания — 4,0 млн. долара (57% пазарен дял за уикенда)

В България филмът вече надмина оригинала

Премиерата у нас беше на 1 май 2026 г. - едновременно със световната. Дистрибутор е "Форум Филм България", а филмът се прожектира в почти всички големи киновериги - Cinema City, Arena, CineGrand, Kinoarena.

Според данните, цитирани от Deadline, България е сред пазарите, на които "Дяволът носи Прада 2" е постигнал най-високия начален ден за 2026 г., заедно с Бразилия, Италия, Корея, Австралия, Белгия, Гърция, Саудитска Арабия, ОАЕ, Украйна, Нова Зеландия, Тайван и Филипините.

Още по-впечатляващо, според Deadline, в България, заедно с Албания, Армения, Босна, Хърватия, Чехия, Унгария, Румъния, Сърбия, Словакия, Турция и Украйна, първият уикенд на продължението вече е надминал целите кино-приходи на оригиналния филм от 2006 г.

Точните данни за брой зрители и приходи в България ще бъдат публикувани от Националния филмов център в средата на следващата седмица.

Лейди Гага е изненадата, за която никой не знаеше

Едно от най-добре пазените тайни на филма беше камеото на поп иконата Лейди Гага. Тя играе фикционализирана версия на самата себе си и според филма героинята й има "история" с Миранда Пристли (Мерил Стрийп). Сцените й останаха пазени до самата премиера.

Друга изненада, която не се разкри в финалния монтаж: Сидни Суини беше заснета в роля през август 2025 г. на снимачната площадка с Емили Блънт, но сцените й бяха изрязани при финалния монтаж. Информацията беше потвърдена от Variety през април 2026 г.

Сред другите интересни имена във филма са Донатела Версаче, заснета по време на Седмицата на модата в Милано (27 септември 2025 г.), по време на дефилето на Dolce & Gabbana, и моделът Наоми Кембъл на премиерата в Ню Йорк.

Стриймингът на оригинала скочи с 428%

Едни от най-впечатляващите данни идва от Nielsen, гледаемостта на оригиналния филм (2006) в стрийминг платформите се е увеличила с 428% между март и април 2026 г. Феноменът показва ясно, че зрителите масово са се връщали към първия филм, за да си припомнят историята преди премиерата на продължението.

Подобен ефект се вижда и в социалните мрежи, първият пълен трейлър на филма, пуснат на 1 февруари 2026 г., събра 222 милиона прегледа само за първите 24 часа, което го превърна в най-гледаният трейлър в историята на 20th Century Studios.

Защо Стрийп и Хатауей се завърнаха след 20 години

Първоначално нито Стрийп, нито Хатауей искаха продължение. "Не знаех дали изобщо е възможно, толкова рисковано е да се връщаме към нещо, което хората обичат", разказва Хатауей пред медиите. Това, което я убедило, е сценарият на Алин Брош МакКена, който "балансира носталгията с разбирането на света днес".

Режисьорът Дейвид Франкел обяснява защо моментът е именно сега, печатната индустрия е претърпяла трансформация за 20-те години между двата филма. Ако оригиналът беше за моден свят, в който Runway все още е библия, продължението е за свят, в който списанието трябва да се преоткрие или да изчезне.

Резултатите от първия уикенд показват, че публиката беше готова за тази история. И че Миранда Пристли, дори две десетилетия по-късно, все още носи Прада с авторитет.