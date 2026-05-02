Младата актриса Ванеса Пеянкова, която спечели сърцата на зрителите с ролята на д-р Маргарита Луканова в сериала "Вяра, Надежда, Любов“, споделя откровено за професионалните предизвикателства и личните си търсения на 25-годишна възраст. Израснала в София и преминала през финансово-стопанско образование, тя днес е щатен артист в Шуменския театър и изгряваща звезда на малкия екран.

Преди да открие призванието си в театъра, Пеянкова е била отдадена на гимнастиката, като в 11-и клас събира кураж да кандидатства в НАТФИЗ, където по-късно завършва в класа на проф. Пенко Господинов.

Подготовката за ролята на гинеколог в хитовия сериал отвежда Ванеса в истинска болнична среда. За да бъде автентична пред камерата, тя присъства на реална операция по хистеректомия и наблюдава раждане чрез цезарово сечение. Актрисата описва момента на появата на новия живот като магично преживяване, което е оставило дълбок отпечатък у нея.

В личен план екранната д-р Луканова споделя, че в момента е сама и вярва, че за всичко има подходящ момент. Тя търси в бъдещия си партньор преди всичко подкрепа, разбиране и приятелство. Ванеса не крие, че е преживяла и тежки моменти, свързани със загубата на познат, което я е накарало да осъзнае колко безценен и кратък е човешкият живот.

"Нямам представа какъв ще бъде животът ми след 10 години. Всичко е възможно да се случи. Знам само, че преди 10 години не съм си мислила, дори не съм смеела да си мечтая, че днес ще бъда тук, където съм. Тогава бях просто една гимнастичка, която обичаше да танцува и да пътува“, откровена е актрисата, пише HotArena.bg.

Като типичен представител на зодия Козирог, Пеянкова е самокритична към своята игра и винаги търси начини да се усъвършенства. Въпреки успеха, тя остава здраво стъпила на земята и цени тишината на малкия град и природата на места като Фарьорските острови. За нея успехът в сериала е само началото на един дълъг път, изпълнен с нови превъплъщения и морални въпроси, които изкуството поставя.