Александра Йосифова Сърчаджиева е българска актриса. Родена е на 20 май 1983 година в София. Завършва 8-о СОУ в София. След това завършва актьорско майсторство за драматичен театър в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов“ през 2006 г., в класа на проф. Здравко Митков. На 1 септември 2006 г. е назначена на щат в театър "Българска армия“. Играе в различни пиеси в театъра, като по-известните от тях са: "Ножица – трепач“, "Процесът срещу Дон Жуан“, "Чайка“ и други.

Започва работа като водеща в музикалното предаване "Мело ТВ Мания“ по Канал 1. Има участия и в няколко филма, като за филма "Шивачки“ е номинирана за награда за главна женска роля.

От 2014 г. е на щат в Сатиричния театър "Алеко Константинов“.

Била е водеща на "Фермер търси жена", (2011 г.), BIG и VIP BROTHER (2012-2018 г.) заедно с Ники Кънчев, Dancing Stars (2013-2014 г.) с Веселин Ранков и Калин Сърменов, както и самостоятелно на първия сезон (2019 г.) на "Игри на волята“ по Нова ТВ. От 2022 г. води токшоуто "Животът по действителен случай“ по Би Ти Ви, а от 2024 г. води предаването "Аз обичам България“ по същата телевизия.

Честит 43-ти рожден ден!