Победителят в петия сезон на риалити формата "Игри на волята“ Иван Рълев изненада своята половинка Изабел Трендафилова с романтично предложение за брак в деня на нейното завръщане от родилното отделение. Щастливото събитие и заветното "Да“ идват само броени дни след като младото семейство посрещна на бял свят първородния си син, наречен Самуил.

Празнична атмосфера и незабравимо посрещане

Щастливите родители определиха новороденото момченце като "най-красивото нещо, което някога сме носили у дома“. На една от споделените снимки новоизпечените родители позират заедно с малкия Самуил, който е в ръцете на майка си, докато Иван Рълев държи домашния им любимец, сочен за важен член на семейството. Младият татко се е погрижил обстановката в къщата да бъде изключително празнична, като е подготвил стая, пълна с цветя, и голяма декоративна арка с приветствен плакат, на който пише "Добре дошли у дома!“.

Бутиков годежен пръстен и вълна от благопожелания

Красивата пловдивчанка Изабел Трендафилова показа в детайли нежния годежен пръстен, който е украсен с фини диаманти и поднесен в малка бутикова кутийка. Празничната публикация на младата майка веднага събра стотици поздравления и благопожелания от страна на фенове, приятели и близки на двойката. Преди това, по повод изминалите девет месеца на бременността, Изабел сподели в профила си и друга емоционална равносметка: "Тази версия на мен… ще остане завинаги специална“.