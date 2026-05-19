На 71-годишна възраст почина известният български актьор Валентин Андреев-Рафе, съобщиха официално от Съюза на артистите в България. Поклонението пред паметта на емблематичния творец ще се състои на 21 май (четвъртък) от 12:00 часа във фоайето на Драматичен театър – Добрич.

Роден на 2 май 1955 г. в Перник, Валентин Андреев завършва "Актьорско майсторство за драматичен театър“ във ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов“ през 1981 година. Веднага след дипломирането си започва работа по разпределение в Драматичен театр – Силистра. През 1983 г. той се присъединява към трупата на Драматичен театър – Видин, където играе до 1986 година. След кратко завръщане в Силистра, през 1987 г. Рафе става част от състава на Драматичен театър – Добрич, където преминава и останалата част от неговата активна театрална кариера, пише Plovdiv24.bg.

За близо четири десетилетия и половина творческа дейност Валентин Андреев-Рафе превъплъщава над 130 театрални роли. Публиката ще го запомни с участието му в емблематични за българската и световната литература спектакли, сред които "Преспанските камбани“ от Димитър Талев, "Боряна“ и "Чифликът край границата“ по Йордан Йовков, "Гераците“ от Елин Пелин и "Вражалец“ от Ст. Л. Костов. Неговият изключителен диапазон обхваща още образи в "Зорба гъркът“ от Джоузеф Стайн, "Женитба“ от Николай Гогол, "Районна болница“ от Христо Бойчев, "Свидетелите“ от Пламен Панев, "Тестостерон“ от Анджей Сарамонович, "Големите момичета не плачат“ от Нийл Саймън, "Смяна на жените“ от Юрий Поляков, "Баща под наем“ от Рей Куни, както и в "Секс, лъжи и още нещо“ от Рей Галтън и Джон Антробс.

Освен мащабната си дейност на театралната сцена, Валентин Андреев оставя трайни следи с участия в телевизионния театър и в родното кино. Последното му голямо превъплъщение на големия екран е от 2021 г. във филма "Рибена кост“. Лентата беше отличена с престижната награда "Златна роза“ за 2021 г. на Фестивала на българското игрално кино, превръщайки се в достоен завършек на екранния път на актьора.