Джордж Клуни влиза в киноиндустрията в епохата на бруталните екшън герои, но ги побеждава, без да му се налага да вдига щанги във фитнеса или да раздава юмруци. Неговите главни оръжия са обаянието му, интелектът и уникалната способност да изглежда все по-добре и даже все по-хубав с всяка изминала година. На 6 май актьорът навърши 65, което даде повод светът отново да надникне в личното му пространство.

Във време, когато Холивуд е обсебен от вечната младост и филърите, актьорът се е превърнал в олицетворение на напълно противоположния тип - мъж, чиято сива коса и бръчки не го загрозяват, а по-скоро засилват уникалния му чар.

Пътят на Клуни до статута на киноикона е дълъг и труден. Той е 5-годишен, когато за първи път се появява на телевизионния екран, изпълнявайки скечове в шоуто на баща си, известен тв водещ в Кентъки. Следва журналистика, но не я завършва. Трудовата му биография включва продавач на обувки и берач на тютюн. Не успява да се класира в бейзболния отбор “Синсинати редс" и това наклонява везните в полза на идеята на негов братовчед да стане актьор. Така Клуни решава да замине за Лос Анджелис и да атакува Холивуд.

За разлика от много щастливи актьори, които веднага получават главни роли, Джордж се бори години наред с второстепенни роли. Дълго време той е човекът, чието лице изглежда познато, но чието име никой не помни.

Повратният момент настъпва през 1994 г., когато 33-годишният актьор получава ролята на д-р Дъг Рос в медицинската драма “Спешно отделение". Сериалът се превръща не просто в хит, а в културен феномен, а Клуни мигновено се преражда от обещаващ актьор в национален секс символ. Сп. “Пийпъл" официално го обявява за най-секси мъж през 1997 г.

Ролята на очарователен педиатър с труден живот отваря вратите на Клуни към голямото кино. Последва може би най-известната му роля - “Бандата на Оушън". Пътят му от неудачник, прекарал години в прослушвания, до двукратен носител на “Оскар" и четирикратен на “Златен глобус", както и на много други награди, е може би най-вдъхновяващият сценарий, който можем да си представим.

Докато Клуни все още запазва светлокестеняв цвят на косата си в “Спешно отделение" и ранните си филми, в началото на 2000-те години природата започва да си казва думата. Появява се благородно сиво, което актьорът, за разлика от много свои колеги, избира да не боядисва, а по-скоро да превърне в свой отличителен знак.

С напредването на възрастта Клуни не само променя външния си вид, но и актьорския си стил. В интервюта той многократно заявява, че съзнателно избягва любовните сцени и ролите на “главен любовник". Това не е страх от старостта, а мъдър прагматизъм. Клуни се отдалечава от ролята на романтичен герой, освобождавайки място за по-дълбоки, по-зрели и драматични роли - политици, ментори, сложни бащински фигури.

Но истинската еволюция на актьора не се случва на екрана, а извън него. В навечерието на 65-ия си рожден ден той прави важно съобщение. На гала церемонията на наградите “Чаплин" в Ню Йорк Клуни обявява намерението си да ограничи филмовата си кариера, без да скъсва окончателно с професията, за да посвети повече време на благотворителната фондация “Клуни за справедливост", която основава през 2016 г. със съпругата си Амал.

Актьорът се жени за красивата адвокатка през 2014 г., след като дълго време е свободен и е набрал солиден списък със сърдечни тръпки. Запознава ги техен общ приятел в дома на актьора на езерото Комо. Отначало само си пишат имейли, после започват да се срещат. Клуни има отдавнашен брак с актрисата Талия Болсъм от 1989 до 1993 г. и след болезнената им раздяла обявява, че остава вечен ерген. Дори се обзалага с Мишел Пфайфър и Никол Кидман на по 10 000 долара, че няма да се ожени повторно до 40-ата си годишнина. Клуни печели, а тримата подновяват облога и удвояват залога, че той няма да стане баща преди да навърши 50.

През 2013 г. актьорът среща шармантната Амал Аламудин, която е родена в Ливан, но е британска адвокатка, специализирана в международното право и правата на човека. Работила е като следовател на ООН, а сега представлява политически затворници и жертви на геноцид. След като сключват брак през 2014 г., тя не изоставя професионалната си кариера, а напротив - използва холивудската известност на съпруга си, за да привлича клиенти и открива кантора в Лондон. През 2017 г. ражда близнаци на тогава 56-годишната знаменитост.

Сега Клуни играе главната си роля - съпруг и баща на 8-годишните близнаци Александър и Ела. Гледайки как този усмихнат посребрен мъж върви по червения килим ръка за ръка с елегантната Амал, човек осъзнава: навършването на 65 години не е залезът на актьора, това е може би най-светлият час в живота на Джордж Клуни.