Новoизграден паркинг с 80 места на ул. "Ген. Кюркчиев“ в район "Централен“ в Пловдив вече е официално отворен за безплатно ползване от гражданите. Проектът е реализиран върху терен от близо 2 000 кв. м и цели да облекчи паркирането за живеещите и работещите в района, съобщиха за Plovdiv24.bg от район "Централен".
От общо 80-те паркоместа, 6 са предназначени за автомобили с инвалиден стикер. Обектът разполага с изградена отводнителна система, ново осветление и паважна настилка. В рамките на благоустрояването са засадени и 30 млади дръвчета. Общата стойност на инвестицията възлиза на около 240 хил. евро.
Финален оглед на обекта преди официалното му отваряне направиха кметът на Пловдив Костадин Димитров и кметът на район "Централен“ Георги Стаменов.
От своя страна Георги Стаменов припомни, че след премахването на ресторанта, който преди години се е намирал на мястото хората от съседните сгради са започнали да спират колите си в калта и прахта.
Той допълни още, че районната администрация продължава работа по разширяване на зелените зони и подобряване на градската среда в района, включително около парковете "Парашутна кула“ и бул. "Свобода“.
