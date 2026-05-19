Заместник-директорът на общинското предприятие "Градини и паркове" Веселин Джостов е бил уволнен. От община Пловдив не са потвърдили официално новината, но проверка на Plovdiv24.bg в сайта на предприятието показа, че името на Джостов вече го няма в секция "Екип".

Неофициалната версия за освобождаването е неглижиране на проблемите в квартал "Коматево". За уволнението настояха от гражданското сдружение "Коматевци за "Коматево", които депозираха официални искания заради трагичното положение с тревните площи, детските площадки и опасните дървета.

В продължение на няколко месеца сдружението, като представител на жителите на квартала, се молело ОП "Градини и паркове" да си свърши работата, за която служителите получават заплати. След всички молби и ходатайства, най-накрая окосили тревата на зигзаг, но отказали да я вдигнат. Заели се с дърветата и качествано косене едва, когато разбрали, че гражданите подготвят акция сами да окосят тревата и да махнат опасните дървета. Отказвали да комуникират с гражданите, въпреки многобройните сигнали и молби, държали се грубо и арогантно. От сдружението изразяват огорчение от отношението, обидите и високия тон, с който зам.-директора Веселин Джостов ги заплашил след като му обърнали внимание на некачествената работа на работниците.

Недопустимо е заместник-директор на общинско предприятие, който получава заплата от нас, да държи висок и обиден тон с думите: "Знаете ли кой съм аз?", "Първо ме проверете в Гугъл и тогава си помислете дали ще ми звъните", "Аз не съм секретарка на Сдружението", "Нагли сте и не сте ми само Вие на главата", "За какви се мислите?", "Вбесявате ме" - твърдят от сдружение "Коматевци за "Коматево".

От сдружението се надяват директорът на предприятието Радина Андреева да изпълни обещанията, с които да компенсира неглижирането на проблемите в квартала: