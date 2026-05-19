Историческо събитие за община Пловдив и за образователната инфраструктура в града - днес започна строителството на новата сграда на Математическата гимназия в града.

Това строителство ще доведе до революция в образованието, заяви в началото на церемонията представителят на екипа на арх. Тодор Абаджиев, двигател на проекта и визията му, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Гости на първата копка бяха кметът Костадин Димитров, Красимир Вълчев, Георги Янев, областен управител, Иванка Киркова, началник на РУО, Владимир Темелков, зам.-кмет, кметовете на районите "Централен" и "Тракия", инж. Николай Донгов, от екипа на арх. Абаджиев и Атанас Даракчиев, представител на строителя

Отец Петър отслужи водосвет на строителната площадка, която бе огласена и от гайди.

Областният управител Георги Янев посочи, че вярва, че с тази първа копка ще се поставят основите на една сграда, в която знанието ще изгражда бъдещи достойни граждани на страната ни. По думите му, това начинание и такива проекти заслужават подкрепа от държавата и той увери, че ще бъдат надежден партньор.

Кметът Костадин Димитров обърна внимание на шампионите от гимназията и не пропусна да отбележи, че преди дни цяла България се е радвала на шампионската титла на Евровизия и Дара.

Българите имаме много шампиони - по гимнастина, по борба, но имаме и шампиони по математика, гарант за способностите на нацията ни. Ние подхождаме сериозно към тези таланти и им даваме възможност за развитие, каза Костадин Димитров.

Красимир Вълчев благодари, че е поканен да сподели този вълнуващ момент, като обърна внимание на математическите гимназии в страната, като важни училища, тъй като бъдещето на страната ни ще се изгражда именно от такива таланти, които да променят света. Трябва да инвестираме именно в тези гимназии, каза Вълчев.

Зам-кметът Владимир Темелков предостави думата на първия шампион на тази гимназия и негов ментор в живота проф. Рахнев. Той пък изтъкна ролята на доц. Кирчо Атанасов, който е основният виновник този проект да го има.

Символичният домакин Веселина Карапеева, директор на гимназията отбеляза, че техните деца заслужават най-хубавото и иновативно училище най-сетне да стане реалност и посочи още веднъж техните шампиони Димана, Велислав и Александър. Те са нещото, заради което всичко отва си струва.

Бе припомнено, че това е четвъртата копка на новата сграда на МГ и бе изразена истинска надежда този път проектът да се случи.

Стана ясно, че срокът за изпълнение на проекта е 700 дни.