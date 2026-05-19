Историческо събитие за община Пловдив и за образователната инфраструктура в града - днес започна строителството на новата сграда на Математическата гимназия в града.
Това строителство ще доведе до революция в образованието, заяви в началото на церемонията представителят на екипа на арх. Тодор Абаджиев, двигател на проекта и визията му, предаде репортер на Plovdiv24.bg.
Гости на първата копка бяха кметът Костадин Димитров, Красимир Вълчев, Георги Янев, областен управител, Иванка Киркова, началник на РУО, Владимир Темелков, зам.-кмет, кметовете на районите "Централен" и "Тракия", инж. Николай Донгов, от екипа на арх. Абаджиев и Атанас Даракчиев, представител на строителя
Отец Петър отслужи водосвет на строителната площадка, която бе огласена и от гайди.
Областният управител Георги Янев посочи, че вярва, че с тази първа копка ще се поставят основите на една сграда, в която знанието ще изгражда бъдещи достойни граждани на страната ни. По думите му, това начинание и такива проекти заслужават подкрепа от държавата и той увери, че ще бъдат надежден партньор.
Кметът Костадин Димитров обърна внимание на шампионите от гимназията и не пропусна да отбележи, че преди дни цяла България се е радвала на шампионската титла на Евровизия и Дара.
Красимир Вълчев благодари, че е поканен да сподели този вълнуващ момент, като обърна внимание на математическите гимназии в страната, като важни училища, тъй като бъдещето на страната ни ще се изгражда именно от такива таланти, които да променят света. Трябва да инвестираме именно в тези гимназии, каза Вълчев.
Зам-кметът Владимир Темелков предостави думата на първия шампион на тази гимназия и негов ментор в живота проф. Рахнев. Той пък изтъкна ролята на доц. Кирчо Атанасов, който е основният виновник този проект да го има.
Символичният домакин Веселина Карапеева, директор на гимназията отбеляза, че техните деца заслужават най-хубавото и иновативно училище най-сетне да стане реалност и посочи още веднъж техните шампиони Димана, Велислав и Александър. Те са нещото, заради което всичко отва си струва.
Бе припомнено, че това е четвъртата копка на новата сграда на МГ и бе изразена истинска надежда този път проектът да се случи.
Стана ясно, че срокът за изпълнение на проекта е 700 дни.
милковив
преди 44 мин.
Първа копка далеч не означава строеж! Просто повод управляващите да бъдат снимани, за да напомнят за себе си. Ремонтът на Хуманитарната тече вече трета година, ако тоя продължава да е кмет, заедно с олигоф..на с очилата и брадата, строежът ще отнеме десетки години.
ПловдивКапана
преди 47 мин.
Разкарайте този папагал Тъпмелков от всяко събитие. Такъв парашутист в Община Пловдив не е имало, откакто старшина СлавчУ цапаше из града.
bpfc 1912
преди 1 ч. и 20 мин.
Като знам как вдигат детски градини на по два етажа за 4/5 години, не ми се мисли сега какво ще е. Може би за 2035 ще бъде готова. хихихи
