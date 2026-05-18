Започва строителството на новата сграда на Математическата гимназия в Пловдив. Първата копка ще е утре, 19.05.26, от 10.30 часа, на терена зад SPS, съобщи за Plovdiv24.bg заместник-кметът Владимир Темелков. На събитието ще присъства бившият министър на образованието Красимир Вълчев, който е помогнал за започването на реализацията на проекта, докато беше министър на образованието, а после и председател на Комисията по образование към НС.
Разрешението за строеж и строителната линия са готови от месец, каза Темелков. За момента са осигурени 7,5 милиона лева с ДДС, по Програма на МОН, или 3,8 милиона евро. Те са една малка част от необходимите 37 милиона лева. Задача на община Пловдив е да намери останалите пари.
Сега започва първият етап от строителството на новата сграда на Математическата гимназия. В момента тя функционира при трудни условия, като 1200 ученици са на двусменен режим и съжителстват с ОУ "Драган Манчов“, където учат допълнително още 800 деца.Като проектиране и конструиране за сградата е използвана възможно най-модерната архитектура. По думите на зам.-кмета това са готови бетонови елементи, което ще осигури перфектно и бързо строителство. Много е важно продължението на бул. "Санкт Петербург" също да започне да се строи, за да може да има достъп до терена на гимназията. Сградата ще е върху площ от около 13 500 квадратни метра. Ще разполага с 64 светли и просторни кабинета, кафене за преподаватели и голяма учителска стая.
