Започва строителството на новата сграда на Математическата гимназия в Пловдив. Първата копка ще е утре, 19.05.26, от 10.30 часа, на терена зад SPS, съобщи за Plovdiv24.bg заместник-кметът Владимир Темелков. На събитието ще присъства бившият министър на образованието Красимир Вълчев, който е помогнал за започването на реализацията на проекта, докато беше министър на образованието, а после и председател на Комисията по образование към НС.

Разрешението за строеж и строителната линия са готови от месец, каза Темелков. За момента са осигурени 7,5 милиона лева с ДДС, по Програма на МОН, или 3,8 милиона евро. Те са една малка част от необходимите 37 милиона лева. Задача на община Пловдив е да намери останалите пари.

Така ще изглежда училището отвън

Сега започва първият етап от строителството на новата сграда на Математическата гимназия. В момента тя функционира при трудни условия, като 1200 ученици са на двусменен режим и съжителстват с ОУ "Драган Манчов“, където учат допълнително още 800 деца.

Всичките помещения ще са направени по възможно най-модерните стандарти, и то не само за България, а въобще. В момента, в едно старо като архитектура училище, стаите са наредени една до друга. И това създава доста шум. Според последните международни изследвания, които ние разгледахме, този фонов шум изключително много натоварва психиката на децата, обременява ги, така също и на техните учители. Затова ние ще имаме така наречените паузи между стаите, обясни Темелков.

Няма да има кофражи, няма да има изливане на бетони, няма да падат пана. Цялата конструкция идва в абсолютно готов вид, което ще ни спечели време, защото се строи изключително бързо, ако има пари. Второ, ще е изключително прецизно, защото това са земни материали. Базата на училището ще е изключително модерна, това ще бъде училище без аналог. Дори в Европа няма подобно строителство, коментира още Темелков.

Като проектиране и конструиране за сградата е използвана възможно най-модерната архитектура. По думите на зам.-кмета това са готови бетонови елементи, което ще осигури перфектно и бързо строителство.Много е важно продължението на бул. "Санкт Петербург" също да започне да се строи, за да може да има достъп до терена на гимназията. Сградата ще е върху площ от около 13 500 квадратни метра. Ще разполага с 64 светли и просторни кабинета, кафене за преподаватели и голяма учителска стая.