Архитектът на старата Математическа гимназия: Погребваме мечтата на Кирчо Атанасов
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:19
Понякога една сграда е повече от архитектурен проект. Понякога тя е мечта, идея, послание, оставено за следващите поколения. Такава е историята на нереализирания проект за новата Математическа гимназия в Пловдив – замислен като "научен, образователен, обществен, културен и спортен център за целия град“.

В началото на 80-те години архитект Валентин Маринов печели конкурс за експериментално училище в Пловдив – проект, получил и национални, и международни отличия. Въпреки признанието, сградата така и не била построена. Малко след това при него идва директорът на Математическата гимназия, тогава все още млад и амбициозен Кирчо Атанасов – човекът, който превръща училището в символ на българската математическа мисъл.

"Той не искаше просто училище – искаше дом на знанието, лаборатория за духа“, спомня си арх. Маринов.

Двамата започват дълъг процес – проучвания, писма, изследвания. Време без интернет, когато всяка информация се търси упорито, ред по ред. Те събират материали от университетите в Оксфорд, Кеймбридж и Харвард и на тази основа изграждат концепция, далеч изпреварила времето си.

Проектът включва астрономическа и геофизична обсерватория, голям басейн, многофункционална спортна зала и аула. Всичко е обвързано с терена и "розата на ветровете“, за да се постигне естествена енергийна ефективност – нещо революционно за онези години.

Пет години труд и обикаляне по инстанции – министри, първи секретари, кметове. И все пак, в края на 80-те, проектът достига до първа копка. Малко след това настъпва 10 ноември 1989 г. – и всичко спира.

"Кирчо Атанасов казваше: ‘Ето, това е моето дете. Обичам този проект като свое дете. Тук съм си оставил душата.’ И наистина беше така. Този проект беше неговото духовно завещание“, казва с тъга архитектът.

Изминали са повече от три десетилетия. Маринов дори заема поста главен архитект и заместник-кмет на Пловдив, но дори тогава не успява да върне проекта към живот. През годините теренът на бъдещата гимназия многократно променя предназначението си, а днес, по думите му, всичко е сведено до нов търг – не за архитектурен конкурс, а за "инженеринг“.

"Фирмата, която печели всички обществени поръчки, отново спечели и този търг. Те си наеха архитект, който просто изпълнява указанията на строителя. Предложих моя проект като дарение – за да спестя време и пари на Общината. Никой дори не ми отговори.“

Когато арх. Маринов вижда представянето на новия проект, остава шокиран. Основното задание, по което се е работило, е правено на базата на неговия оригинален труд. Резултатът – "кавър версия“ на една идея, но без нейната душа.

"Най-важното, което липсва, е духът. Кирчо искаше център, който възпитава, вдъхновява, обединява. Сега това е просто поредната сграда, изградена от готови бетонни елементи.“

Иронията на съдбата е, че самият Маринов е проектант на стадион "Пловдив“, а именно тази технология на сглобяемите конструкции той е използвал още през 1987 г. – по-късно приложена и при Олимпийския стадион в Атина.

"Не ме боли като архитект. Боли ме като човек. Защото това не е просто загубен проект – това е погребана мечта.“

В опит да защити идеята, Маринов предлага двата проекта – неговият и новият – да бъдат подложени на обществено и професионално обсъждане. Неговият вариант дори е бил актуализиран преди няколко години с модерни концепции – фотоволтаични мембрани, енергийна самостоятелност, биоклиматична архитектура. Директорът тогава, проф. д-р Ивайло Старибратов, дори е осигурил финансиране. Но всичко спира заради, както казва архитектът, "исканията“ на тогавашния кмет.

Днес на Валентин Маринов му остава един последен жест – ритуал на сбогуване.

"Ще увия едно цвете с първата страница на проекта – онази, която носи подписа на Кирчо Атанасов – и ще го оставя на гроба му. Това ще бъде погребението на една мечта.“

Макетът на проекта вече четири десетилетия стои в изложбената зала на Математическата гимназия – символ и реликва. Арх. Маринов смята, че по повод 40-годишнината от създаването му и 80 години от рождението на Кирчо Атанасов, той трябва да бъде "кремиран“ в двора на училището.

"Нека се отвори място за творенията на новата прогресивна власт“, казва с горчива ирония архитектът.

И така, една мечта, родена от духа на двама идеалисти, остава в миналото – неосъществена, но незабравена.


16.10.2025 Грандиозен проект за новата сграда на МГ - Пловдив. Напролет правят първа
копка
15.09.2025 Кметът: Младите математици имат нужда от свой дом
09.05.2025 До дни обявяват големи новини за Математическата гимназия
14.03.2025 Подписват договора за строителството на Математическата
06.03.2025 ВАС се произнесе окончателно за Математическата гимназия на Пловдив
27.02.2025 Избраха строителя на новата Математическа гимназия в Пловдив
