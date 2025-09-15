ИЗПРАТИ НОВИНА
Кметът: Младите математици имат нужда от свой дом
Автор: Диана Бикова 13:00Коментари (0)158
До края на годината се очаква да се предостави на обществото информация за проектите на новите сгради на Математическата гимназия, СУ "Св. Патриарх Евтимий" и ОУ "Княз Александър I". Това каза пред журналисти кметът Костадин Димитров, който присъства на откриването на новата учебна година в СУ "Пейо Кр. Яворов", предава репортер на Plovdiv24.bg.

"Факт е, че последното училище, което в Пловдив се е изграждало, преди може би 4-5 години чествахме неговата 40-та годишнина. Така че за мен е важно като приоритет да стартира изграждането на Математическата гимназия, защото младите математици имат нужда от свой дом" - каза Димитров.

Кметът изрази задоволство, че присъства на церемонията в СУ "Пейо Кр. Яворов". В училището вече има изцяло модернизирана учебна среда с нови класни стаи, нов корпус, фотоволтаична система, уникална библиотека.

"След "Антим I“ и другите училища, които придобиват този нов облик, се радвам, че и тук успяхме да реализираме проектите, които са от предишния мандат. Всяко училище заслужава такава среда, защото образованието освен учебния процес, трябва да има и добра среда, която да дава възможност на учениците да имат добра столова, място за спорт и се радвам, че тук успяхме" - каза Димитров. 

Градоначалникът сподели, че и през настоящата година ще има изнесен учебен процес извън основната сграда. 

"Във връзка с това искам да кажа, че усилията на община Пловдив във всички ремонтни дейности са да можем да имаме добро планиране. Знаете, положихме усилия за реконструкцията на много пътни артерии и за 15 септември имаме отворено "Кукленско", бул. "Васил Априлов", работи се по Голямоконарско без да се нарушава транспортният поток. Така че планирането е от изключително голяма важност, в летните месеци, когато няма такова голямо натоварване, да отметнем повече работа. Това е нашата цел, мисля, че досега, което сме поели като ангажимент от името на общината, си го изпълняваме" - подчерта кметът.



