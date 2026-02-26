ИЗПРАТИ НОВИНА
Общината обяви срок за новата Математическа гимназия
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:01
©
След настояване и официално питане от страна на общинските съветници от "БСП за България“ администрацията на Пловдив обяви конкретен пусков срок за новата Математическа гимназия "Акад. Кирил Попов“ – 15 септември 2028 година.

От групата заявяват, че поставянето на ясен срок е резултат от последователния институционален натиск и изискването за публична отчетност по темата. Образователната инфраструктура не може да бъде управлявана чрез неясни намерения и отлагания, а чрез конкретни ангажименти и срокове.

В тази връзка съветниците от "БСП за България“ поставят и още един изключително тревожен въпрос – състоянието и продължаващото забавяне на ремонта на ОУ "Княз Александър I“.

ОУ "Княз Александър I“ е наследник на училище с история от 1850 г., преминало през различни етапи на развитие и оставило трайна следа в образователната традиция на града.Решението за преминаване към двусменен режим на обучение и последвалият спешен ремонт доведоха до освобождаване на сградата за строително-ремонтни дейности и изграждане на допълнителни помещения.

Повече от година учениците са принудени да се обучават в различни училищни бази на територията на Пловдив. Това разпокъсано обучение създава сериозни затруднения за децата, родителите и учителите и поражда основателно обществено напрежение.

Според съветниците от БСП за България възлагането на инженеринг за ремонта за пореден път показва, че този модел не гарантира спазване на срокове и качество, а създава възможност отговорността да бъде прехвърлена върху изпълнителя.

Образованието не е административна формалност, а стратегически приоритет и морално задължение. Всяка изгубена учебна година е реална загуба за децата и за бъдещето на града. От името на родителите и учителите общинските съветници настояват за ясни срокове, конкретни действия и поемане на персонална отговорност.

Въпросите към кмета на общината:

1. От коя дата и година учениците на ОУ "Княз Александър I“ са възпрепятствани да посещават редовни занятия и са преместени да учат в други училища и колко време към настоящия момент продължава това извънредно положение?

2. В кои конкретни училищни бази се обучават децата?

3. Как следва да се тълкува публично поетият ангажимент на зам.-кмета по образование, че при неизпълнение на ремонта в срок от 100 дни ще подаде оставка, при положение че училището и към днешна дата не е готово?

4. Какви са реалните причини за забавянето и кой носи персонална и институционална отговорност за неизпълнението на поетите обещания?

5. Какви са актуалните и конкретни срокове за приключване на ремонта и за връщане на учениците в собствената им училищна сграда?

6. На какъв етап се намира проектът за изграждане на нова училищна сграда, осигурено ли е пълното финансиране и кога реално ще започне и приключи строителството?


