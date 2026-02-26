ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Общината обяви срок за новата Математическа гимназия
От групата заявяват, че поставянето на ясен срок е резултат от последователния институционален натиск и изискването за публична отчетност по темата. Образователната инфраструктура не може да бъде управлявана чрез неясни намерения и отлагания, а чрез конкретни ангажименти и срокове.
В тази връзка съветниците от "БСП за България“ поставят и още един изключително тревожен въпрос – състоянието и продължаващото забавяне на ремонта на ОУ "Княз Александър I“.
ОУ "Княз Александър I“ е наследник на училище с история от 1850 г., преминало през различни етапи на развитие и оставило трайна следа в образователната традиция на града.Решението за преминаване към двусменен режим на обучение и последвалият спешен ремонт доведоха до освобождаване на сградата за строително-ремонтни дейности и изграждане на допълнителни помещения.
Повече от година учениците са принудени да се обучават в различни училищни бази на територията на Пловдив. Това разпокъсано обучение създава сериозни затруднения за децата, родителите и учителите и поражда основателно обществено напрежение.
Според съветниците от БСП за България възлагането на инженеринг за ремонта за пореден път показва, че този модел не гарантира спазване на срокове и качество, а създава възможност отговорността да бъде прехвърлена върху изпълнителя.
Образованието не е административна формалност, а стратегически приоритет и морално задължение. Всяка изгубена учебна година е реална загуба за децата и за бъдещето на града. От името на родителите и учителите общинските съветници настояват за ясни срокове, конкретни действия и поемане на персонална отговорност.
Въпросите към кмета на общината:
1. От коя дата и година учениците на ОУ "Княз Александър I“ са възпрепятствани да посещават редовни занятия и са преместени да учат в други училища и колко време към настоящия момент продължава това извънредно положение?
2. В кои конкретни училищни бази се обучават децата?
3. Как следва да се тълкува публично поетият ангажимент на зам.-кмета по образование, че при неизпълнение на ремонта в срок от 100 дни ще подаде оставка, при положение че училището и към днешна дата не е готово?
4. Какви са реалните причини за забавянето и кой носи персонална и институционална отговорност за неизпълнението на поетите обещания?
5. Какви са актуалните и конкретни срокове за приключване на ремонта и за връщане на учениците в собствената им училищна сграда?
6. На какъв етап се намира проектът за изграждане на нова училищна сграда, осигурено ли е пълното финансиране и кога реално ще започне и приключи строителството?
|Още по темата:
|общо новини по темата: 61
|предишна страница [ 1/11 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 1 ч. и 17 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Решено: Локо ще плаща 3081,47 евро на месец за ползването на стад...
11:24 / 26.02.2026
Пловдивчанка: Вечеря за двама със салата, две пици и два десерта ...
11:07 / 26.02.2026
Решено: Увеличават заплатите в община Пловдив със задна дата
11:07 / 26.02.2026
"Почетна значка на град Пловдив" за Иван Странджев
10:08 / 26.02.2026
МВР Пловдив: Човекът е бил легнал на жп линиите между "Смирненски...
09:19 / 26.02.2026
Влак блъсна фатално човек в Пловдив
09:10 / 26.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Веселин Маринов напусна България през летище "Пловдив"
14:12 / 25.02.2026
Климатологът Симеон Матев: Март е един от най-трудните
14:06 / 25.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS