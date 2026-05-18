Нова порция хейт се изсипва покрай реконструкцията на ул. "Генерал Колев" в район "Западен". Граждани се оплакаха на Plovdiv24.bg, че продължаващият ремонт на улицата създавал изключително сериозни проблеми за живущите. Достъпът до улицата и къщите е напълно блокиран с бетонни блокове, без да е осигурен нормален алтернативен достъп до жилищата и гаражите. Хората са принудени да оставят автомобилите си далеч от домовете си, а достъпът за възрастни хора, семейства с деца и хора с медицински проблеми е практически невъзможен.

Гражданите били принудени да паркират автомобилите си по близките паркове, зелени площи, градинки и тротоари, тъй като нямало осигурени временни места за паркиране или адекватна организация на движението.

Най-тревожното е, че при сегашната организация няма гарантиран достъп за автомобили със специален режим на движение – линейки, пожарна и полиция. При евентуален инцидент или спешен медицински случай последствията могат да бъдат фатални, пишат гражданите до медията ни.

Хората се оплакват, че не им се предоставя информация колко време ще продължи "блокадата", кога ще бъде възстановен достъпът, как ще бъде осигурен достъп за спешни екипи, как живущите трябва да достигат до домовете и гаражите си. Липсата на адекватна комуникация, предупреждения и организация водели до там, че гражданите са оставени сами да се справят с последствията от ремонта.

Улицата е асфалтирана, измита е и е готова за полагане на маркировка и пътни знаци, осветлението е свързано. Бетоновите заграждания са сложени, за да не минават коли. Въпреки това автомобилите навлизат в платното и минават по чисто новите тротоари. Медията ни разполага с видео записи, от които се вижда как се нарушава забраната.

Улицата е почти готова

Улицата е строителен обект все още. Изчистена и чакаща маркировка. Като я пуснем и ще я нацапат. После кой ще я чисти?, коментира Бончо Бонев от строителната фирма.

Тази седмица ще бъдат засадени и дърветата, за които предварително са оставени дупки. Корените ще са на 90 см дълбочина, което е по-дълбоко от тротоарите, които са на 60 см. По технология преди това се отстраняват бетоновите корички, образувани при слагането на бордюрите.

Припомняме, че реконструкцията на улицата започна през септември 2025 г. и трябваше да завърши до края на 2025 г. Проектът е на Община Пловдив, финансиран с 1,8 млн. лв. от държавата, а изпълнител е "Парсек груп". С пари от бюджета на кметството на "Западен" се проектира поливната система и закупуването на предвидените новите дървета.