Район "Източен“ в Пловдив обяви мащабна обществена поръчка за строително-монтажни работи по реконструкцията на ул. "Арх. Камен Петков“. Ремонтните дейности ще обхванат 680-метров участък от бул. "Княгиня Мария Луиза“ до ул. "Богомил“, където старата паважна настилка ще бъде изцяло заменена с асфалтобетон.

Прогнозната стойност на проекта възлиза на 3 377 879,81 евро с ДДС, а възложител е кметът на район "Източен“ Емил Русинов, информира Plovdiv24.bg. За обекта вече има одобрен технически проект и влязло в сила разрешение за строеж, като фирмите могат да подават оферти за участие до 4 юни.

Лошото състояние на пътната отсечка

Към момента този участък от второстепенната улична мрежа, в чийто обхват се намират няколко учебни заведения, е в изключително лошо състояние. По паважното платно, което е с ширина от 7 метра, има множество пропадания и дупки. Пешеходните зони също са компрометирани – плочите са различни по вид и на места липсват, като липсва и достъпна среда за хора в неравностойно положение. Сериозен проблем създава и съществуващата растителност, чиято коренова система е повдигнала настилката.

Какво предвижда новият проект

Основната цел на планираните дейности е подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, повишаване на безопасността на движението и осигуряване на добро отводняване. Подмяната на паважа с асфалтобетон ще намали шума от трафика и фините прахови частици във въздуха. Проектът предвижда още изграждането на изцяло нова подземна и надземна инфраструктура, което ще гарантира достъпна среда и ще удължи експлоатационния живот на улицата.

Специфики на процедурата и финансирането

Обществената поръчка се обявява без осигурено финансиране, съгласно чл. 114 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Бъдещият изпълнител ще трябва да представи гаранция за изпълнение в размер на 4% от стойността на договора без ДДС, след като възложителят потвърди писмено, че финансирането е осигурено. Поръчката не е разделена на обособени позиции, тъй като според районната администрация всички компоненти са взаимосвързани и работата на един изпълнител ще гарантира по-добра координация, бързина и оптимален краен резултат.

Ул. "Славянска" след ремонта

Случи ли се финансирането - започваме веднага заяви преди време Емил Русинов пред Plovdiv24.bg

Предистория и връзка с ремонтите на улиците "Богомил“ и "Славянска“

Това е поредната стъпка на районния кмет Емил Русинов за премахване на паважните настилки в район "Източен". Наскоро той обяви друга обществена поръчка за премахване на последния павиран участък на улица "Богомил“ – в отсечката между бул. "Източен“ и улица "Лев Толстой“. Проектът за ул. "Богомил“ предвижда подмяна на канализацията, полагане на нов чугунен водопровод, изграждане на изцяло нова отводнителна система, нови тротоари, осветление и залесяване с нова растителност на мястото на старите дървета от вида софора.

Стойността на тези дейности възлиза на 1 942 909,15 евро без ДДС и поръчката също предстои да се обяви без осигурено финансиране. Прогнозираният реалистичен срок за изпълнение на ул. "Богомил“ е 6 месеца.

Реконструкцията на ул. "Славянска“, която е с дължина 470 метра, бе извършена успешно за 3 месеца и улицата бе отворена за движение в края на 2025 година. Нейният паваж също бе окончателно премахнат, а ремонтът на стойност 3,680 млн. лв. бе финансиран от държавата по споразумение между Община Пловдив и Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).