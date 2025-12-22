© Plovdiv24.bg виж галерията Кметът на Пловдив Костадин Димитров и кметът на район "Източен" Емил Русинов откриха обновената улица "Славянска" в участъка от бул. "Източен" до ул. "Лев Толстой". На събитието присъстваха много граждани, които още при пристигането на кмета го засипаха с въпроси, предава репортер на Plovdiv24.bg.



"Направете къде да паркираме", "Има много нерегистрирани обитатели на жилища" - тези два основни проблема поставиха хората пред Димитров и му връчиха подписка от квартала. Кметът отговори, че подписката ще бъде приета, след което ще се разгледа и реши дали да има или да няма паркиране на улицата.



"Ще направим всичко възможно да няма напрежение в квартала. Ще направим пешеходна пътека към детската градина" - обеща Димитров.



Градоначалникът благодари на фирмата изпълнител "Драгиев и ко" за експедитивната и качествена работа, както на районния кмет Емил Русинов и на предшественика му Иван Стоянов, в чийто мандат е направено проектирането.



Реконструкцията е направена за 3 месеца. Улицата е удобна и важна пътна връзка. Има уникално осветление и вечер свети. Запитан защо има толкова камери, кметът каза: "Някой път искат камери, някой път – не искат. За безопасност е направено всичко и продължаваме да правим каквото трябва.". А на въпрос защо са засадени такива видове, отговори, че хората от квартала поискали по-различни дървета. "На 90% сме се старали да изпълним изискванията на гражданите" - допълни той.



Ремонтът на дългата 470 метра улица струва 3,680 млн. лв., осигурени от държавата.



