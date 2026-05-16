Пловдив се превърна в център на международната културна сцена, домакинствайки на престижното събитие "Ден на мозайките“. Инициативата е посветена на две изключително значими годишнини – 5 години от откриването на Епископската базилика на Филипопол като модерен посетителски център на световно ниво и 70 години от членството на България в ЮНЕСКО.

Форумът се провежда под патронажа на Националната комисия за ЮНЕСКО в България, а негови организатори са Фондация "Америка за България“, ОИ "Старинен Пловдив“ и Община Пловдив, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Силна международна подкрепа от трибуната на ЮНЕСКО

Събитието получи сериозно признание на най-високо равнище чрез специално видео обръщение Лазар Елунду Асомо, помощник генерален директор на ЮНЕСКО по въпросите на културата. От екрана в Базиликата той приветства присъстващите и подчерта значимостта на България, културното наследство и образованието в Юнеско и ролята на Пловдив като един от най-старите живи градове в Европа и света.

По стъпките към Списъка на световното наследство

Централен акцент в програмата бе мащабната дискусия "ЮНЕСКО и културното наследство на Пловдив“. Основната ѝ цел е да начертае конкретните стъпки за успешната кандидатура на серийния обект "Епископската базилика и късноантичните мозайки на Филипопол, римска провинция Тракия“ (включващ Епископската базилика, Малката базилика и късноантичната сграда "Ирини“) за включване в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, където в момента обектът е част от Индикативната листа.

Форумът бе открит от Ирина Бокова (генерален директор на ЮНЕСКО в периода 2009–2017 г.). В дискусионния панел се включиха световнопризнати специалисти: Франческо Бандарин (бивш директор на Центъра за световно наследство на ЮНЕСКО), който разясни процеса по преминаване на обектите от Индикативната листа към официалния Списък; проф. д-р Елена Кантарева-Дечева (директор на ОИ "Старинен Пловдив“ и реставратор на мозайките), която представи следващите стратегически стъпки в кандидатурата; Розана Бинаки (експерт по културна дипломация), която говори за устойчивото развитие на музейните системи отвъд самия етикет "ЮНЕСКО“.

Италианският опит: Гостуването на кмета на Аквилея

Специално за събитието в Пловдив пристигна кметът на италианския град Аквилея – Емануеле Зорино. Италианският град е под закрилата на ЮНЕСКО и споделя огромни сходства с Пловдив заради своите забележителни раннохристиянски мозайки и богато римско наследство. По време на панела Зорино сподели безценния опит на своя град и представи реални примери за това как статутът на ЮНЕСКО действа като мощен двигател за развитието на културния туризъм, международната видимост и икономическото оживление на местните общности.

Празник за гражданите и уникално 3D mapping шоу

Освен експертната част, "Денят на мозайките“ предложи и богата фестивална програма за жителите и гостите на града. През целия ден Епископската базилика посрещаше посетители с вход свободен, като бяха организирани образователни работилници за деца и възрастни, изложби и концерти. Празничният ден ще завърши грандиозно на открито с впечатляващ 3D mapping спектакъл, който ще трансформира пространството в истински визуален трибют към древното мозаечно изкуство на Филипопол.