Сериозни ВиК аварии оставиха без водоснабдяване части от град Пловдив и няколко населени места в областта. Екипите на дружеството вече работят на терен, като в някои райони бързото отстраняване на повредите е наложило пълно или частично спиране на чешмите.

Информация за извънредните ситуации е публикувана на сайта на дружеството, видя Plovdiv24.bg.

Сухи чешми в Пловдив до ранния следобед

В самия Пловдив сериозни ремонти се извършват на два адреса. На улица "Студенец“ № 21 е регистрирана авария на водопровод, като целият район около мястото на инцидента е без вода. Втората градска авария е на улица "Парк отдих и култура“, където е възникнал дефект на сградно водопроводно отклонение, засягащ и Изтрезвителния център. Очаква се водоподаването и в двата пловдивски района да бъде възстановено в 17:00 часа.

Засегнати населени места в Пловдивска област

Проблеми с водопреносната мрежа има и в по-малките населени места в Пловдивско, където екипите ще работят без фиксиран час, до окончателното ликвидиране на повредите:

Район Асеновград: В село Тополово е възникнала сериозна повреда на водопровод на улица "Александър Стамболийски“, която е оставила без вода района на аварията.

Район Кричим: Град Перущица е с прекъснато водоснабдяване заради тежка авария на Помпена станция (П.С. Перущица 1). В същия район, но в село Ново село, има пробив на водопровод, който е довел до частично нарушаване на водоподаването за жителите на селото.

Район Раковски: В село Златосел също е регистрирана водопроводна авария, като водоподаването в селото е частично нарушено.

Екипите на ВиК Пловдив продължават работа по всички обекти в областта, като нормалният режим на водоснабдяване за Тополово, Перущица, Ново село и Златосел ще бъде възстановен веднага след пълното отстраняване на проблемите, съобщават от дружеството.