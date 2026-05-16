Община Пловдив стартира обществена поръчка за приготвяне и доставка на готова храна, за да осигури изхранването на потребителите на социални услуги на бюджетна издръжка. Процедурата обхваща хора от всички възрастови групи, настанени в общински институции, които разчитат изцяло на местното финансиране.

Прогнозната стойност на поръчката е 613 548 евро с ДДС, информира Plovdiv24.bg. Кандидатите могат да подават своите оферти или заявления за участие до 26 май 2026 г. Възложител на процедурата е кметът на Община Пловдив – Костадин Димитров.

Обхват и изисквания на поръчката

Предметът на договора включва цялостния процес по приготвяне и транспортиране на ястията до социалните заведения, комплекси за социални услуги, центрове или общо 293 потребители. Фирмата, която бъде избрана да извършва услугата, е длъжна да работи в пълно съответствие с действащото законодателство и стриктните норми за качество и безопасност на храните.

Причини за спешност на процедурата

Общината е заложила съкратен срок за получаване на оферти, за да гарантира непрекъсваемост на жизненоважната услуга. Причината са извънредни обстоятелства и неочакван ръст на нуждаещите се лица. Сред тях са и над 200 обитатели на Дома за стари хора "Свети Василий Велики“, които са временно изведени заради основен ремонт на сградата им, както и нови групи от уязвими лица, включително бежанци от Украйна.

Бъдещият изпълнител е длъжен да спазва строги правила за идентификация и качество на продукцията. Всички съдове и опаковки трябва да имат маркировка с наименованието на фирмата, дата на приготвяне и срок на годност. Всяко ястие задължително се придружава от сертификат или документ, указващ неговия произход и условия на съхранение. При доставка на продукти, които не са допълнително обработени, като хляб, се изискват оригинални сертификати от производителя.

Логистиката и отчетността на процеса са детайлно разписани:

Седмичното меню се изготвя от специалист (диетолог, инженер-технолог или готвач) и се представя на социалните услуги най-късно в предпоследния работен ден на предходната седмица. Броят на дневните менюта се подава в деня преди доставката, като това важи и за специфично диетично хранене.

Обядът и следобедната закуска се доставят между 10:00 и 12:30 часа, а вечерята и закуската за следващия ден – от 15:00 до 17:00 часа. Всяка доставка се приема с приемо-предавателен протокол след проверка на количеството, качеството и документите.

Възложителят запазва правото си по всяко време да предявява рекламации относно качеството на предоставената услуга. Въз основа на двустранно подписаните протоколи се издават месечни фактури, които трябва да достигат до социалните услуги до два работни дни след издаването им.